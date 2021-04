Ekspert om savnet ubåt: − Kan ha fått skader

– Normalt har man redningsutstyr for å overleve i syv døgn med oksygen, mat og vann, sier orlogskaptein Per Frekhaug til VG.

Publisert: Nå nettopp

Fredag kveld er det fortsatt ingen spor av ubåten som er savnet utenfor Bali siden onsdag.

Klokken 21.00 i kveld norsk tid vil ubåten med et mannskap på 53 trolig gå tom for oksygen. Jakten på den savnede ubåten er en kamp mot klokken.

– I påvente av hjelp, er det best at mannskapet holder seg i ro, sier orlogskaptein Per Frekhaug i Sjøforsvaret i et intervju med VGTV.

Han sier det er normalt å ha redningsutstyr for å overleve i syv dager i en ubåt.

– Hvis man følger internasjonalt standardisert regelverk så har man redningsutstyr som mat, vann og oksygen til overlevelse i syv døgn hvis man ligger på bunn, sier Frekhaug, som er ekspert på feltet.

OKSYGENMANGEL: – Jo mindre aktivitet du er i, jo mindre mat og oksygen bruker du. Det gjelder å holde seg i ro og vente på redning, sier orlogskaptein Per Frekhaug i Sjøforsvaret. Foto: Privat

Indonesiske myndigheter mistet onsdag kontakt med ubåten KRI Naggala 402 etter en militærøvelse utenfor øya Bali i Indonesia.

Siden den gang har ingen klart å få kontakt med den tyskproduserte ubåten. Båten er bygget for å tåle et trykk på rundt 250 meters dybde.

Flere land bistår nå med hjelp for å finne ubåten.

STOR FELLES INNSATS: Ubåten KRI Alugoro på vei ut for å søke etter ubåten. Foto: ERIC IRENG / EPA

Det er stor usikkerhet knyttet til hva som har skjedd med ubåten, men indonesiske myndigheter frykter at den kan ha sunket til 600–700 meters dybde.

– En ubåt har forsvunnet, ingen vet hvor den er – hva kan ha skjedd?

– Det er vanskelig å spekulere i det, mye kan ha skjedd med ubåten, men for at den skal forsvinne fra havoverflaten kan det ha skjedd noe med skroget, den kan ha tatt inn vann. Det blir spekulasjoner. Båten er beregnet for å være under vann, men hvis det kommer for mye vann inn vil den synke og havne bunn, sier orlogskapteinen, som en militær grad mellom kapteinløytnant og kommandørkaptein i Sjøforsvaret.

– Hvordan går redningsmannskapet frem for å prøve å finne igjen en savnet ubåt?

– Det kan være litt utfordrende. Hvis ubåten ikke har gitt fra seg nødsignaler har de et relativt stort område å lete på. Da bruker man utstyr som sonar. Det er flere sivile firmaer som kan skanne havbunnen og lete etter objekter som ligger på havbunnen. Men det kan være utfordrende når du leter på et stort område.

HJELP: Redningsbåter fra flere land hjelper til i søket etter ubåten. Her fra Benoa Port i Bali onsdag. Foto: MADE NAGI / EPA

Indonesiske myndigheter har regnet seg frem til at oksygenet er brukt opp klokken 21.00 norsk tid.

– Hvordan kommer man frem til dette regnestykket?

– Myndigheten vet hvor mye oksygen de har om bord. Så de har regnet tilbake i tid. Hvis de har oksygen for fire døgn om bord så vet de har begynt på forbruket. Da vet de også at de er tomme om lag klokken 21.00 i kveld.

– Hva er sjansen for at noen fortsatt er i live?

– Det blir spekulasjoner fra min side, sier Frekhaug.

HÅP: Marinens stabssjef Yudo Margon håper de finner ubåten som ble borte etter en torpedoøvelse onsdag. Foto: MADE NAGI / EPA

Fredag morgen ventet redningsmannskapene på et skip som skal undersøke et «uidentifiserbart» flytende objekt skulle komme frem til funnstedet utenfor Bali, skriver australske ABC.

I området 40 kilometer nord for Bali ble det funnet olje på overflaten. Det var også her objektet ble observert.

– Det vi har funnet i dag er et objekt med høy magnetisk kraft på mellom 50 og 100 meters dyp, og det flyter, sa marinens stabssjef Yudo Margono torsdag kveld.

Indonesiske myndigheter håper objektet er den savnede ubåten KRI Naggala-402, skriver nyhetsbyrået AP. Hvorvidt dette objektet er den savnede ubåten, er fortsatt ikke bekreftet.

– Når man forhåpentligvis finner ubåten, hvordan foregår da aksjonen?

– Såfremt ubåten er konstruert slik at det er rømningsveier som en miniubåt kan sette seg på, så kan de da bli fraktet opp ved hjelp av en redningsbåt. Slik kan de hentes og fraktes til overflaten.

– Hva er det smart å gjøre for dem som er fanget i ubåten?

– Det er en lukket atmosfære i ubåten, jo mindre aktivitet du er i, jo mindre mat og oksygen bruker du. Det gjelder å holde seg i ro, og få signalisert via nødpeilesendere, hvis de har det om bord. Slik kan de gi omverdenen en mulighet til å finne dem. Ellers er det å holde seg i ro og vente på redning.

TIDEN RENNER UT: En indonesisk ubåt av denne typen er savnet. Foto: HANDOUT / INDONESIA MILITARY

– Hvordan trener de i å takle situasjoner som dette?

– Vi kan bare svare for egen nasjon. Dette er noe vi trener på, vi legger oss på bunn og simulerer at vi ikke kommer oss opp, øver på å overleve på bunn.

Den indonesiske ubåten skal være over 40 år gammel. I norsk målestokk betyr det at båten er for gammel årgang å regne, sier orlogskapteinen.

– Hva er prosessen videre for å finne den savnede ubåten.

– De får hjelp av det sivile markedet og kan bruke sonarer og undervannsfarkoster, og slik lete etter et objekt som eventuelt ligger på bunn, sier Frekhaug.