STRID: Statsminister Boris Johnson på valgkamp i Llandudno nord i Wales mandag. Foto: PHIL NOBLE / AFP

Bråk etter påstått Johnson-uttalelse

Flere britiske medier siterer egne kilder på at statsminister Boris Johnson skal ha sagt han heller vil se «likene hope seg opp» enn å innføre en tredje «lockdown» i Storbritannia.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert:

Mandag kveld snakket flere medier, som Guardian og BBC, med anonyme kilder som bekrefter sine versjoner av historien. Statsministeren selv avviser på det sterkeste at han skal ha sagt dette, og kaller ifølge BBC påstandene for «totalt tullprat».

Ryktene om den kontroversielle uttalelsen ble først omtalt i Daily Mail søndag, etter en ordkrig mellom Johnson og hans tidligere sjefstrateg Dominic Cummings.

Rikskringkasteren skriver at kilder som kjenner samtalen har fortalt at Johnson sa han heller ville se «likene hope seg opp» enn å innføre en tredje «lockdown» i Storbritannia.

Dette skal ha skjedd i høst, i forbindelse med landets andre nedstengning.

To kilder hevder til ITV at kommentaren ble ropt i sinne fra et kontor i Downing Street i etterkant av et avgjørende ministermøte.

Guardian har også en anonym kilde på at kommentaren om å la «likene hope seg opp» ble sagt, og at den ble hørt av noen få mennesker utenfor Johnsons kontor. En annen kilde, som ikke selv hørte kommentaren, bekrefter at det har vært snakk om det i regjeringskontorene, men denne kilden mente Johnson skal ha sagt «ingen flere jæ… nedstengninger, uansett konsekvenser».

Guardian og BBC skriver at det påståtte utsagnet har skapt sinne hos pårørende av briter som har dødd av covid-19. En pårørendegruppe har kommet med en uttalelse der de sier «Disse «likene» var våre kjære. Mødre, fedre, døtre og sønner, brødre og søstre, besteforeldre, ektemenn og koner. De som har mistet kjære har allerede måttet takle mangelen på verdighet mange av deres kjære møtte da de gikk bort.»

Politisk motstand

Flere av Johnsons politiske motstandere har kritisert den angivelige uttalelsen og mener statsministeren må beklage.

Det er også press i Storbritannia for å få gjennomført en offentlig undersøkelse av landets pandemirespons som medførte et dødstall på over 127.000. Regjeringen har sagt de ikke har tid til dette på flere måneder.

Ifølge BBC er det britiske arbeiderpartiets Rachel Reeves blant dem som har reagert på uttalelsen og oppfordret til en slik offentlig gjennomgang.

Alison Thewliss fra Scottish National Party kalte kommentarene «ikke sømmelige for embetet» og mente ordene var «foraktelige, onde og kyniske».

