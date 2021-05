BLÅMERKE: Forsvarerne til Ghislaine Maxwell har offentliggjort det første bilde av henne siden i fjor sommer. Foto: US COURTHOUSE COURT FILING / REUTERS

Deler fengselsbilde av Ghislaine Maxwell med blåmerke

For første gang siden pågripelsen i fjor sommer, deler forsvarerne til Ghislaine Maxwell (59) nå bilde av henne fra fengselet.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Ghislaine Maxwell (59) ble i slutten av mars tiltalt for menneskehandel. Hun er kjent som tidligere kjæreste og assistent til den avdøde overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein.

Hun skal ha hjulpet ham med å få tilgang til mindreårige jenter og unge kvinner og har vært tiltalt for å ha hatt en sentral rolle i rekrutteringen av unge ofre til Epstein.

Hun erkjenner ikke straffskyld i saken.

Nå har det for første gang siden pågripelsen i fjor sommer dukket opp et bilde av Maxwell, skriver Telegraph og flere andre medier

Ifølge venner og familie lever hun under det de beskriver som «umenneskelige forhold» i fengselet.

Blåmerke under øyet

På bildet, som er delt av forsvarerne, kan man se en avmagret Maxwell med et blåmerke under venstre øye.

Bildet er vedlagt et brev fra forsvarer Bobbi Sternheim til dommeren i saken. Her foreslår han at Maxwell kan ha blitt skadet mens hun dekket øynene med en sokk eller håndkle på natten, skriver Telegraph.

KARIKERT TIDLIGERE: Forrige uke dukket Maxwell opp i Manhattan Federal Court in New York City, hvor hun erklærte seg ikke skyldig i tiltalen om menneskesmugling. Her ved en rettskarikatur. Foto: JANE ROSENBERG / X03184

Dette fordi fengselsbetjentene lyser inn i cellen med lommelykt hvert kvarter for å se til henne.

I brevet hevder også advokaten at fengselsbetjentene truet Maxwell med å flytte henne til en isolert avdeling, dersom hun ikke kunne forklare hvordan blåveisen oppstod.

– Mens Maxwell er usikker på hvordan blåmerket oppstod, er hun stadig mindre villig til å dele informasjon med fengselsbetjentene av frykt for hevn, irettesettelse og straffearbeid, skriver Sternheim, ifølge avisen.

Må forklare overvåking

Dommer Alison J. Nathan krever nå at påtalemyndigheten må forklare hvorfor fengselsbetjentene utsetter Maxwell for «nattovervåking», og spør om hun kan bli utdelt «passende øyedekke», skriver BBC.

Maxwells forsvarere hevdet nylig at hun blir holdt under mye verre soningsforhold enn de andre i fengselet.

EKS-KJÆRESTE: Ghislaine Maxwell er kjent som tidligere kjæreste og assistent til den avdøde overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Foto: AFP PHOTO / NEW YORK STATE SEX OFFENDER REGISTRY / LAURA CAVANAUGH

Forsvarer David Oscar Markus uttalte ifølge Telegraph at han i løpet av sine 23 år i bransjen aldri har sett en tiltalt bli behandlet så dårlig.

– Vi vil bare ha en rettferdig mulighet, så hun kan gjøre seg klar til sin livs rettssak.

Forsvarerne har tidligere også hevdet at fengselet behandler Maxwell urettferdig på grunn av Jeffrey Epsteins selvmord på fengselscella i 2019.

Rettssaken mot Maxwell starter 12. juli.