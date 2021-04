HARDTSLÅENDE: President Aleksandr Lukasjenko slår ned støtter under treplanting i landsbyen Alexandria i Hviterussland søndag. Foto: Maxim Guchek / Pool BelTa

To pågrepet for kupplaner mot Lukasjenko: − Provokasjon

Russiske sikkerhetsstyrker skal ha avverget et militærkupp i Hviterussland: President Aleksandr Lukasjenko (66) skulle angivelig styrtes under seiersparaden i Minsk 9. mai.

Av Sven Arne Buggeland

Den hviterussiske opposisjonspolitikeren Alexandr Feduta og advokaten Juri Zyankovitsj, som også har amerikansk pass, er pågrepet i Moskva, ifølge den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

FSB hevder at de to planla væpnet opprør mot landets ledelse, i ledtog med opposisjonelle generaler og lokale og ukrainske nasjonalister. President Lukasjenko skulle angivelig tas av dage.

Franak Viacorca, som er seniorrådgiver til opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja (38), mener at pågripelsene er en provokasjon iscenesatt av russiske og hviterussiske etterretningstjenester.

– Det er svært sannsynlig at Lukasjenkos regime vil bruke denne provokasjonen til å skjerpe undertrykkelsen, isolere landet og gjøre avtaler som truer de nasjonale interessene til Hviterussland, skriver Viacorca på Twitter.

Regimet har slått hardt ned på protestene mot omfattende valgfusk etter presidentvalget i august. Mannen som er kalt Europas siste diktator, har sittet ved makten i 27 år.

Avverget militærkupp

FSB kunngjorde lørdag at de ved pågripelsene av Feduta og Zyankovitsj avverget et militærkupp.

FSB hevder at deres hviterussiske motstykke KGB har overvåket en meldingstjeneste på nett, der Feduta og Zyankovitsj skal ha organisert diskusjoner om væpnet opprør i Hviterussland.

FSB hevder at Zyankovitsj etter konsultasjoner i USA og Polen reiste til Moskva for et personlig møte med Feduta og samtaler med opposisjonelle offiserer i den hviterussiske hæren.

– På møtet fortalte oppviglerne de «hviterussiske generalene» at for å lykkes med planen var det nødvendig fysisk å fjerne nesten alle i republikkens ledelse, fremholder FSB ifølge TASS.

PRESIDENT: Aleksandr Lukasjenko har styrt Hviterussland siden 1994. Foto: Sergei Gapon / Pool AFP

Det russiske nyhetsbyrået siterer FSB om at planene skal ha vært detaljerte:

Radio- og tv-stasjoner skulle okkuperes for å tale til nasjonen.

Militære styrker og opprørspoliti som støtter presidenten, skulle sperres inne.

Kraftforsyningen skulle stenges ned for å ramme ordensmakten.

Geriljastyrker skulle gå til angrep fra hemmelige baser.

Kuppet skulle angivelig finne sted under militærparaden i hovedstaden Minsk 9. mai, da hviterusserne feirer seieren over nazistene i andre verdenskrig.

Etter møtet på en restaurant i Moskva ble Feduta og Zyankovitsj pågrepet og overlevert de hviterussiske etterretningstjenesten KGB, melder FSB.

Leder for KGB Ivan Tertel sier at president Lukasjenko, hans familie og høytstående tjenestefolk skulle drepes og at viktige bygninger i Hviterussland skulle okkuperes, melder det tyske nyhetsbyrået DPA.

Tror USA står bak

Lukasjenko skal ifølge Deutsche Welle ha uttalt at han tror den amerikanske regjeringen står bak attentatplanene mot ham. Advokat Zyankovitsj skal være hviterussisk og amerikansk statsborger.

Alexander Feduta skal ha kommet til Moskva i mars. Han var Lukasjenkos første pressesekretær i 1994, men brøt senere med presidenten og ble en av lederne i opposisjonen.

fullskjerm neste MISNØYE: Demonstrasjonene startet forrige måned, etter påstander om valgfusk da president Lukasjenko påberopte seg seier med mer enn 80 prosent av stemmene i presidentvalget.

Før påske forsøkte opposisjonen å blåse liv i protestbevegelsen, som ble kvalt av regimets brutalitet mot folket under høstens massedemonstrasjoner. Tusener ble kastet i fengsel og flere ble drept.

Nye arrestasjoner før påske

Opposisjonen oppfordret til markeringer i mindre grupper på landets uavhengighetsdag 25. mars, men nok en gang rullet militærkjøretøyene ut i gatene for å stanse protestene.

Den påfølgende helgen ble 245 demonstranter arrestert. Påtalemyndigheten åpnet straffesak mot opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja og anklaget henne for å forberede terrorangrep.

Tikhanovskaja, som offisielt tapte valget mot Lukasjenko og fra sitt eksil i Litauen kjemper for vestlig støtte til nyvalg, skrev på Telegram:

«Jeg håper vi alle kan møtes 25. mars neste år i det Belarus vi fortjener – et land hvor loven respekteres, rettigheter respekteres og folket respekteres», skrev Tikhanovskaja ifølge AFP.

TOPPMØTE: Statsminister Erna Solberg møtte i september i fjor den hviterussiske opposisjonens presidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja hos den norske ambassadøren i Litauen, Ole Terje Horpestad (bak). Foto: Helge Mikalsen, VG

– Uakseptable maktovergrep

Vestlige land innførte sanksjoner mot Hviterussland etter valgfusk og mener Tikhanovskaja var valgets rette vinner. Men president Lukasjenko har støtte fra Russlands sterke mann, Vladimir Putin.

Norge sluttet seg i november til EUs sanksjoner mot Lukasjenkos regime. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttalte den gang at maktovergrepene er helt uakseptable:

– Vi håper de restriktive tiltakene vil legge press på myndighetene i Hviterussland til å respektere menneskerettighetene, gå i dialog med opposisjonen og legge til rette for en demokratisk utvikling.