KONTRASTER: De deler kystlinje, men forskjellene er store. Mens Israel nå har åpnet landet opp, er Gaza inne i en den mest alvorlige smittebølgen de har hatt. Foto: MAHMUD HAMS / AFP og ABIR SULTAN / EPA

Én kystlinje, to verdener: − Vi lever fra dag til dag

GAZA / BEIRUT (VG) Mens Israel åpner opp, raser coronasmitten på Gaza.

Sami Abu Salem

Kyrre Lien

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Legene våre er helt utslitte. Det er vanskeligere enn når vi har hatt krig her.

Det forteller rådgiver hos helseministeriet, Fathi Abu Warda, til VG.

Han har nettopp vært i et krisemøte med myndighetene hvor de skal planlegge veien videre. For selv om smittetallene stiger på Gaza, er gatene ute fulle av folk. Nå vurderes det om Gaza skal stenges helt ned.

– Antallet som dør øker hele tiden. Jeg var nylig på et av sykehusene og da var det fult av pårørende oppløst i tårer, pårørende som så sine kjære dø, forteller han.

BEGRAVES: Palestinere begraver en mann som har dødd av covid-19. Begravelsen fant sted 6. april på Gaza. Foto: MOHAMMED SALEM / Reuters

Smitteeksplosjon

Det bor to millioner mennesker inne på Gaza, et område på størrelse med Hamar. Det er et av de tettest befolkede stedene i verden.

Gaza ble okkupert av Israel i 1967, og det er Israel som kontrollerer varer som får slippe gjennom gjerdet de har satt opp. I tillegg kontrollerer Israel kystlinjen.

Den palestinske enklaven styres nå av gruppen Hamas, en organisasjon som av flere land regnes som en terrororganisasjon.

Gaza ble i stor grad spart for det verste av coronaens herjinger i fjor, men de siste ukene har smittetallene rykket oppover, noe som har tvunget Hamas til å innføre nye tiltak.

Nå er det også den hellige måneden ramadan, hvor familier pleier å samles på kveldene for å bryte fasten.

SMITTE: Omkring 25 prosent av coronaprøvene som er tatt de siste dagene på Gaza har vist seg å være positive. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

– Et av de største problemene nå er at vi ikke får tak i oksygen, forteller Fathi Abu Warda til VG.

Helsedepartementet melder torsdag at de har 1179 nye smittede på Gaza, og 11 som har mistet livet de siste 24 timene. Totalt er 95 089 blitt smittet siden pandemien brøt ut, men mørketallene skal være store.

– Den britiske mutasjonen er mye mer alvorlig. I løpet av et par dager blir lungene skadet, forteller han.

En av grunnene for den nye oppsvinget i smitte er at det går sakte med vaksineringen på Gaza. For der har kun 1,7 prosent av befolkningen fått vaksinen, ifølge myndighetene. Det er i sterk kontrast til landet på andre siden av gjerdet: Israel.

For der er 56 prosent av befolkningen fullvaksinert.

ÅPNES: I Israel åpnes landet opp. Smittetallene stuper, og vaksineringen går raskt. Her fra palmesøndag hvor mange kristne var samlet i Jerusalem. Foto: ATEF SAFADI / EPA

Israels suksess

På den andre siden av gjerdet er livet noe helt annet. For konserter, uteliv og fest har igjen blitt vanlig i Israel, og i helgen ble påbudet om munnbind utendørs opphevet. Riktignok må man fremdeles bruke munnbind på offentlige steder innendørs.

– Livet er omtrent normalt igjen, og det gjør meg så utrolig glad, forteller Faina Smirnova (28) til VG.

Hun bor i Ashkelon, en av byene som ligger tettest på Gaza by. Det er kun 15 kilometer i luftlinje som skiller de to.

KYSTBY: Faina Smirnova bor i byen Ashkelon i Israel, kun 15 kilometer unna Gaza. Foto: Privat

En annen som nyter gjenåpningen i Ashkelon er 21 år gamle Adi Daniell.

– Livet mitt er så godt som tilbake til sånn det var før corona. Alt har åpnet opp, og for meg som jobber som servitør på restaurant er det veldig bra.

I Israel har man vaksinert over fem millioner mennesker, og de har sett en kraftig nedgang i antall smittetilfeller. Fra rundt 10.000 smittede hver dag i midten av januar, til omkring 200 nå.

Vaksinesuksessen skyldes at de tidlig fikk en avtale med Pfizer. De betaler også mer for hver dose en EU har gjort, og de må dele data de samler inn om innbyggerne. Fordelen er at de har blitt landet med høyest andel fullvaksinerte.

– Jeg har også fått vaksinen og jeg syns Israels vaksineutrulling har vært god, forteller Adi Daniell til VG.

FRIHET: I helgen kvittet Israel seg med utendørs maskepåbud. Her feires livet i Tel Aviv. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Men Israel har også høstet mye kritikk for at de ikke har skaffet vaksiner til den palestinske befolkningen i de israelskokkuperte områdene.

– Vi får alltid kritikk for dette, men vi er ikke fullt ansvarlig for dem. Samtidig har israelske myndigheter faktisk gitt vaksiner til palestinske arbeidere, forteller Adi Daniell.

Israel har vaksinert i overkant av 100 000 palestinere som arbeider inne i Israel.

MEDISINER: Palestinsk helsepersonell håndterer medisiner til pasienter, under smittebølgen i Gaza. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Kritikkverdig

– Den israelske regjeringen må slutte å ignorere sine internasjonale forpliktelser som okkupasjonsmakt og umiddelbart handle for å sikre at covid-19-vaksiner blir gitt også til palestinere som lever under okkupasjonen på Vestbredden og Gaza-stripen, sa John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, til NTB tidligere i år.

De forente arabiske emirater har donert titusenvis av russiske Sputnik-vaksiner til Gaza. Denne uken mottok Gaza også noen titalls tusen doser gjennom covax-programmet, ifølge AFP.

Som et svar på den økende smitten Hamas innført portforbud på kveldene.

– Vi lever fra dag til dag, og når vi i tillegg får portforbud gjør det livet enda vanskeligere.

Mahmoud Al-Sharif selger grønnsaker for å få nok inntekt til sine syv barn.

– Hamas burde kompensere oss, ellers vil vi sulte, forteller han.

PORTFORBUD: Det nattlige portforbudet gjør at det blir enda vanskeligere å få nok inntekter, forteller Mahmoud Al-Sharif. Foto: Sami Abu Salem, VG

– Når de ber meg om å slutte å jobbe, så ber jeg dem om å gi min familie penger. Hvis jeg følger det de sier, vil jeg sulte.

Ahmed Shaheen (21) står ved en tralle full av småstein, som trekkes av et esel. Dette er hans jobb, å resirkulere og selge stein videre.

– Det er tungt og jeg tjener lite penger, men det er eneste jobben jeg har.

Økonomianalytiker Mohamed Abu Jayyab fra Gaza, forteller til VG at nedstengningen påvirker alle bedrifter og mennesker i Gaza.

– Folk levde på bunnen allerede før corona, men nå blir det bare verre og verre, forteller han til VG.