Magasin slettet manipulerte bilder av Røde Khmer-ofre

Mandag fjernet magasinet Vice et intervju med kunstneren Matt Loughrey. Han har fargelagt bilder av ofre i torturfengselet Tuol Sleng under Pol Pot-regimet, men skal samtidig ha manipulert inn smil på ofrenes ansikter.

Ifølge Store norske leksikon ble rundt 17.000 utsatt for tortur i fengselet Tuol Sleng i Phnom Penh før Vietnam invaderte Kambodsja og Røde Khmer ble styrtet i 1979. CNN skriver at minst 14.000 mistet livet i fengselet.

Røde Khmer * Det kambodsjanske kommunistpartiets væpnede styrker, ofte også brukt om partiet selv * Styrte Kambodsja under ledelse av Pol Pot fra 1975 til 1979, med masseutryddelser, tortur og tvangsarbeid * Etter regimets fall, drev de geriljavirksomhet i grensestrøkene mot Thailand, til de la ned våpnene i 1999. * I 2011 ble flere av Røde Khmers tidligere ledere stilt for retten i en folkemordstribunal. To av dem ble dømt til livsvarig fengsel i 2014. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Asia-utgaven av magasinet Vice trykket fredag et intervju med Loughrey og bilder av prosjektet.

Den Irland-baserte kunstneren jobber angivelig med restaurering og fargelegging av bildene som finnes av de innsatte.

Ifølge CNN var det flere lesere som hevdet at kunstneren ikke bare hadde fargelagt bildene, men også manipulert inn smil på flere av ofrene. BBC skriver at flere lesere lørdag delte originalbilder ved siden av de fargelagte, for å illustrere den angivelige manipuleringen.

– Skjendet de dødes minne

Også regjeringen i Kambodsja reagerte.

– Manipulasjonen av disse fotografiene viser en totalt ufølsomhet overfor menneskene som døde, familiene som har måttet leve videre uten sine kjære og for historisk sannhet i seg selv, sier kulturminister Phoeurng Sackona i en uttalelse til CNN mandag.

Ministeren sier de har forståelse for og respekterer kunstnerisk frihet.

– Men i dette tilfellet har kunstneren opplagt skjendet de dødes minne og fratatt Røde Khmer-ofrene deres verdighet, fremholder Sackona som også mener manipulasjonen nok en gang har traumatisert de etterlatte familiene og nasjonen.

Beklager feilen

Mandag publiserte også Vice en uttalelse der de skriver at saken og bildene er fjernet.

«Saken inkluderte bilder av Røde Khmer-ofre som Loughrey hadde manipulert utover fargelegging. Saken møtte ikke Vices redaksjonelle standard og er fjernet. Vi beklager feilen og vil undersøke hvordan denne svikten i den redaksjonelle prosessen oppsto.»

I løpet av helgen ble det også igangsatt en underskriftskampanje som ifølge CNN fikk over 7000 signaturer før mandag. Kampanjen ønsker også at kunstneren skal «stoppe å bruke bilder av ofre for folkemordet i Kambodsja til eksperimentering og underholdning.»

Ifølge BBC oppga Loughrey at hans ønske var å menneskeliggjøre ofrene. Han har så langt ikke uttalt seg om den massive kritikken.

Ifølge kulturministeren er folkemordmuseet Tuol Sleng bildenes rette eier, og de truer med rettslig forfølgelse om ikke kunstneren går med på kravene om å fjerne dem også fra hans egen hjemmeside.

Ifølge SNL anslår forskere at mellom 1,5 og 2 millioner mennesker ble ofre for Røde Khmer i de 44 månedene regimet styrte – rundt 600.000 skal ha blitt likvidert.