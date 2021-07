FLAMMEHELVETE: Den verste skogbrannen i Kypros’ historie har tatt livet av fire personer til nå. Foto: IAKOVOS HATZISTAVROU / AFP

Fire døde i skogbrann: − Den verste skogbrannen i Kypros’ historie

Fire personer er døde i det som skal være den verste skogbrannen i Kypros’ historie.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Den passerte som en virvelvind, og ødela alt, sier Vassos Vassiliou, en samfunnsleder i Arakapas, et område som er berørt av brannen.

Den store skogbrannen på Kypros har til nå krevd fire liv. Alle ofrene skal ha vært utenlandske jordbruksarbeidere, ifølge NTB.

Flere bygninger er også totalskadet av brannen.

Brannen brøt ut lørdag ettermiddag nordøst for havnebyen Limassol etter en uke med langvarig tørke og høye temperaturer.

Lørdag måtte flere landsbyer evakueres, og søndag morgen ble det anslått at 50 kvadratkilometer med skog og jordbruksområder var blitt ødelagt.

– Det er den verste brannen i Kypros historie, sa landets skogdirektør Charalambos Alexandrou til den greske TV-kanalen Omega TV.

Folk i landsbyen Vavatsina på Cyrus, ser på at den store skogbrannen nærmer seg åskanten natt til lørdag 3. juli 2021. Foto: IAKOVOS HATZISTAVROU / AFP

Hundrevis av brannfolk og flere fly deltar i slukningsarbeidet, ifølge BBC.

De kjemper nå en kamp mot klokken for å forhindre at brannen sprer seg videre over fjellregionen og over til Machairas-skogen som er en av Kypros ti nasjonalparker.

Ifølge BBC har myndighetene bedt om internasjonal hjelp i kampen mot flammene.

Både Israel, Hellas og Italia har sendt brannslukningsfly til øya.

En talsmann for Kypros' regjering sier søndag at brannen har to fronter, men at de mange brannslukningsflyene gir håp.