forrige







fullskjerm neste

Varmerekord i Canada to dager på rad: − Helt sinnssyke tilstander

Nimret Bajwa, som er bosatt i Vancouver, sier at hetebølgen kom som et sjokk.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Jeg hadde ikke sett for meg at det kunne bli så varmt her. Det er helt ekstremt, sier norske Nimret Bajwa til VG tirsdag formiddag norsk tid – midt på natten i Canada.

– Det blir ikke så mye søvn i denne varmen uansett, sier hun.

Bajwa har bodd i Vancouver i tre år. De siste dagene har det blitt satt temperaturrekorder over 50 steder i provinsen British Columbia, hvor byen ligger.

Gradestokken har vist over 40 grader. Og den høye luftfuktigheten gjør at temperaturene kan oppleves enda høyere.

– Det er helt sinnssyke tilstander, sier hun.

VARMT: Nimret Bajwa er overrasket over varmen i ellers kjølige Vancouver de siste dagene. Foto: Privat

I tettstedet Lytton, rundt tre timers kjøring nordøst for Vancouver, ble det både søndag og mandag satt ny nasjonal varmerekord med henholdsvis 46,6 og 47,5 grader.

– Generelt bruker somrene å være ganske like som i Norge, med litt regn og at man må ha med seg en genser på kvelden, sier Bajwa.

Derfor har det sjelden vært bruk for aircondition, som nå har blitt en mangelvare. Prisene på vifter og kjøleanlegg har skutt i været, og hoteller over hele British Columbia er fullbooket av folk på jakt etter et kjølig rom.

Les også: Må søke ly fra hetebølgen: − Varmen er livstruende

Foto: JENNIFER GAUTHIER / REUTERS

– Portabel aircondition går vanligvis for 350 dollar, men blir solgt for over 1000 dollar nå. På Craigslist (kjøp- og salgsside tilsvarende norske Finn.no, journ anm.) ser jeg slitne vifter gå for 500 dollar, som vanligvis hadde kostet 20.

1000 kanadiske dollar tilsvarer rundt 7000 norske kroner.

Bajwa forteller at ekstremtemperaturene også har ført til hamstring i matbutikkene.

– Søndag måtte jeg stoppe på tre ulike bensinstasjoner for å få tak i vann, sier hun.

Stengte skoler

Bajwa jobber innen eiendomsmegling og har hatt hjemmekontor under pandemien.

– Ting har begynt å åpne her, men denne uken har de sagt at man ikke trenger å komme på jobb fordi at det er så varmt, og på grunn av corona er det også lettere å jobbe hjemmefra.

Hun forteller at mange drar på kjøpesenter med kjøleanlegg for å jobbe.

Siden mandag har skolene vært stengt på grunn av de ekstreme temperaturene. I tillegg har coronavaksineringen blitt utsatt flere steder i Vancouver for å unngå lange køer utendørs.

– Hva gjør du for å holde ut?

– Jeg har funnet en metode der jeg putter hodet i iskaldt vann i vasken på kjøkkenet. Det gjør jeg typ hver andre time, ler Bajwa.