Australsk politi: Tror ikke at savnet nordmann er i live

Store ressurser har søkt siden onsdag morgen etter en nordmann som ikke returnerte til båten etter dykking utenfor Brisbane.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Nå nettopp

Politibetjent Mitch Gray i Queensland Water Police sier til australske medier at det er «veldig usannsynlig» at den norske mannen fortsatt er i live.

Fem helikoptre og seks fartøyer har vært involvert i søket etter mannen i 20-årene, skriver politiet i Queensland på sine nettsider.

Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til båten under en dykkertur onsdag morgen. Politiet ble varslet klokken 10.45.

Dykkerturen fant sted utenfor Point Lookout på North Stradbroke Island, på Australias østkyst.

Australske medier skriver at han fridykket og spydfisket med tre venner, da han forsvant på 20 til 30 meters dyp. Politiet beskriver ham som en veldig erfaren fridykker i god form.

Politibetjent Gray sa torsdag at sterke strømmer i sjøen har gjort at det er vanskeligere å se under vann og at det påvirker søket.

– I går var forholdene veldig gode, i dag har de forverret seg utover dagen, sier han.

– Det er veldig utfordrende for våre politidykkere.

De beskriver grumsete vann og tiltakende vind, som kompliserer søket.

En pressetalsmann i det australske politiet opplyser til VG at søket vil fortsette fredag.

Australsk politi opplyser at mannens familie er informert om saken. Onsdag bekreftet Utenriksdepartementet overfor VG at de er kjent med at en norsk statsborger er savnet og at pårørende er varslet.