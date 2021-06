SVARER FOLKET: Russlands president Vladimir Putin svarer på innbyggernes spørsmål. Foto: SPUTNIK

Putin støtter ikke obligatorisk vaksinering

Samme dag som Russland setter dyster dødsfall-rekord, svarer president Vladmir Putin folket på det de lurer på.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag holder Putin direktesending der han svarer på innbyggernes spørsmål. Dette er den 19 gangen han presidenten arrangerer direktelinje med innbyggerne. De som ønsker kan sende inn spørsmål til presidenten på på e-post, sms eller til og med ringe direkte inn. Flere radio- og TV-kanaler sender hendelsen direkte. Før sendingen ventet over 1,2 millioner spørsmål.

Spørsmålsprogrammet er kjent for å vare i flere timer. I 2017 svarte Putin på spørsmål i hele fire timer og 47 minutter.

Spørsmål om pandemien virker å bli et dominerende tema under årets sending, skriver nyhetsbyrået Tass og viser til at de fleste spørsmålene som er kommet inn handler om kampen mot coronaviruset.

Mandag meldte VG at det i flere russiske regioner blir det obligatorisk for arbeidere i flere sektorer å vaksinere seg, men presidenten sier på folkemøtet at han er i mot obligatorisk vaksinering.

– Jeg er i mot obligatorisk landsdekkende vaksineringer, sier han.

Russland melder om 699 nye koronarelaterte dødsfall onsdag. Det er andre dag på rad at dødstallet er rekordhøyt.

Presidenten sier også at han håper den obligatoriske vaksineringen i noen av landets regioner skal hjelpe på at landet slipper en ny lockdown.

I Russland sitter presidenten i perioder på seks år av gangen og frem til i fjor kunne de maks sitte i to perioder på rad, noe Putin ville gjort i 2024. I 2020 ble det imidlertid en grunnlovsendring som gjør det mulig å sitte som president i fire perioder sammenhengene, altså 24 år, Noe som betyr at Putin kan bli værende som president til 2036.

Det er bare få måneder igjen til det er nytt parlamentsvalg i Russland. Regjeringspartiet Forente Russland faller på målingene og har om lag 30 prosents oppslutning, en nedgang på ti prosentpoeng fra det forrige valget på underhuset, kalt Dumaen, i 2016.

Putin har langt høyere oppslutning. Blant velgerne oppgir omtrent 60 prosent av de vil stemme på ham, skriver NTB.