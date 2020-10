NY HØYESTERETTSDOMMER: Amy Coney Barrett i USAs kongressbygning 21. oktober, under et besøk hos Oklahoma-senatoren James Lankford. Foto: Leigh Vogel / POOL / EPA

Senatet har godkjent Amy Coney Barrett som USAs nye høyesterettsdommer

Natt til tirsdag ble Amy Coney Barrett (48) godkjent av Senatet som ny høyesterettsdommer i USA. President Donald Trump har dermed fått en viktig seier – bare åtte dager før valget.

Etter flere høringer i Senatet, der republikanerne har flertall, er det klart at den katolske jusprofessoren Amy Coney Barrett tar over etter det avdøde liberale ikonet Ruth Bader Ginsburg (87).

Hun ble godkjent med 52 mot 48 stemmer, og skal etter planen tas i ed av høyesterettsdommer Clarence Thomas i en seremoni i Det hvite hus senere natt til tirsdag.

– Det vil bli et veldig fint arrangement, sa president Donald Trump til journalister i Pennsylvania mandag, og la til at det ikke ville bli en stor feiring.

Med Senatets godkjenning har Trump og republikanerne lyktes med sin plan om å få innsatt en ny dommer kort tid før valget 3. november.

Dette er den tredje dommeren Trump har fått innsatt i USAs høyesterett, og han har dermed fått satt sitt preg på det amerikanske samfunnet i flere tiår fremover – uansett hvordan presidentvalget ender.

fullskjerm neste PROTESTER: Samtidig som avstemningen pågikk inne i Senatet, pågikk demonstrasjonene utenfor USAs høysterett i Washington D.C.

Amerikanske høyesterettsdommere sitter på livstid, og av de totalt ni dommerne er seks nå regnet som konservative. I USA har dommerne stor makt i viktige sosiale saker, og flere kontroversielle spørsmål som for eksempel retten til abort blir avgjort i denne domstolen.

Kritiske til tidspunktet

Demokratene har rast mot republikanernes plan om å innsette en dommer rett før presidentvalget, og avstemningen natt til mandag bar preg av spliden: Kun én republikansk senator, Susan Collins fra Maine, stemte mot å godkjenne Coney Barrett som ny høyesterettsdommer, ellers stemte alle med sitt eget parti. Demokratene mot, og republikanerne for.

Amy Coney Barrett selv har vært tydelig på at hun kommer til å ta beslutninger på selvstendig grunnlag, og ikke etter hva som forventes av henne, skriver Washington Post.

– Jeg håper alle medlemmer av komiteen har mer tillit til min integritet enn å tro at jeg vil tillate å la meg bruke som en brikke for å avgjøre valget for det amerikanske folket, sa hun før hun ble godkjent av Senatets justiskomité forrige uke.

Den demokratiske senatoren Joe Manchin, som stemte for den konservative dommeren Brett Kavanaugh i 2018, sier til ABC at utnevnelsen kommer for tett opp mot valget, og at han derfor stemte mot Trumps dommer-valg denne gangen.

– Det ville vært fornuftig og anstendig å vente til etter valget, sier han.

Senatets minoritetsleder Chuck Schumer sa før avstemningen at han mener republikanerne gjør narr av sine egne prinsipper med den korte prosessen, siden de i 2016 ikke ville stemme for Obamas dommerkandidat åtte måneder før valget.

– Det amerikanske folket vil lide under konsekvensene av dommer Barretts ytre høyre-synspunkter i flere generasjoner, sier han.

Senatets flertallsleder Mitch McConnell på vei inn før avstemningen om Coney Barrett natt til tirsdag. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Mitch McConnell, som er leder for Senatet, sa imidlertid i sin tale at han er sikker på at demokratene ville gjort det samme om de var i deres sko.

Får corona-kritikk for planlagt feiring

Trumps forrige arrangement til ære for den nå utnevnte høyesterettsdommeren er blitt omtalt som en massesmittehendelse, etter at minst 16 av dem som var til stede under nominasjonen i Rosehagen 26. september er blitt bekreftet smittet med corona i ettertid.

Den nye markeringen kommer samtidig som et nytt utbrudd i kretsen rundt visepresident Mike Pence – minst fem personer i hans stab har fått påvist coronaviruset de siste dagene.

Demokratenes presidentkandidat – og Trumps motkandidat – Joe Biden, er blant dem som reagerer.

– Når USAs president holder disse superspreder-arrangementene, du så hva som skjedde da hun ble nominert. Alle de menneskene, inkludert familien hans. Takk gud for at de ser ut til å være ok, alle menneskene som fikk covid, jeg håpet bare han var villig til å ta en lærepenge, sier han før arrangementet mandag.

Nord-Dakotas republikanske senator Kevin Cramer sier til CNN at han kommer til å delta på arrangementet.

– Det høres ut som det er utendørs, det vil definitivt hjelpe. Det er åpenbart mye mer plass, og også ren luft, så nei, jeg er ikke veldig bekymret, sier han.

Florida-senatoren Rick Scott sier at han foreløpig ikke har bestemt seg for om han kommer til å delta.

– Det er viktig at folk bruker munnbind og holder avstand, sier han da han blir spurt om sikkerheten på arrangementet.

