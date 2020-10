SOLSKINNSSTAT: Florida er en av de aller viktigste delstatene å sikre seg for Trump og Biden. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

USA-valget: Her står slaget om presidentjobben

Et lite knippe delstater kan snu hele valgresultatet i USA på hodet. Særlig utpeker to delstater seg til å bli neglebitende spennende dette valget.

Når Joe Biden og Donald Trump planlegger hvor velgermøtene skal legges nå i innspurten til valget, er de opptatt av hvor det kan være avgjørende velgere å hente som kan sikre kandidaten et flertall i delstaten.

At den populære tidligere presidenten Barack Obama skrur på sjarmen for Bidens leir i Pennsylvania og Florida, er for eksempel ingen tilfeldighet.

VG gir deg tips om hvilke delstater du bør følge nøye denne siste drøye uken frem til valget.

KAMPANJE: Latinovelgere har bilparade for å støtte Biden i Florida. Foto: Thomas Nilsson / VG

Syv potensielle overraskelser

Hver av presidentkandidatene har noen stater der de vet at deres parti har så sterke tradisjoner, at de føler seg sikre på å vinne.

For eksempel har folk i New York og California en tendens til å stemme demokratisk, mens i Wyoming har flertallet stemt republikansk ved hvert eneste valg i nesten 60 år.

FAKTA: Valgmenn avgjør valget i USA * USAs president velges ikke direkte av folket, men av 538 valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington. * Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som får størst oppslutning blant velgerne i delstaten valgmennene tilhører. * Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter størrelse, og noen stater er derfor mer avgjørende enn andre. ( Kilde: NTB) Vis mer

Slike stater gir statistikerne noe som ligner på håndfast materiale å jobbe med, når de skal forsøke å spå utfallet av valget. Men så har du vippestatene, som bidrar til å gjøre valget fryktelig spennende.

I 2020 står slaget mer eller mindre i syv delstater.

Tre av dem er i Midtvesten:

Pennsylvania, Michigan, Wisconsin

De resterende fire er Sørstater:

Arizona, Florida, Nord-Carolina, Georgia

Alle disse statene ble vunnet av Donald Trump ved forrige valg, men nå har Joe Biden en ledelse, eller dødt løp mot den sittende presidenten på meningsmålingene i alle syv.

Bli oppdatert – derfor er vippestatene viktige:

Hvorfor er vippestatene så viktige?

Vippestater er så avgjørende, fordi det er i disse statene presidentkandidatene virkelig kan sies å kunne påvirke resultatet.

For å sikre gjenvalg bør Trump vinne de nevnte syv vippestatene i år også. Foreløpig, basert på meningsmålingene, ser det ut som det kan bli en utfordring for den sittende presidenten.

FAKTA: Hva er en vippestat? Vippestater er delstater hvor begge partiene har noenlunde like stor oppslutning. Valgresultatet der kan derfor skifte fra valg til valg, og det gjør det vanskelig å spå utfallet. Tidligere valgutfall, meningsmålinger, politiske trender og styrker og svakheter ved kandidatene og deres politikk gir en pekepinn på utfallet. Endringer i innbyggertall og demografi spiller også inn. De aller fleste delstatene er ikke vippestater. Det er fordi ett av partiene har stabilt størst oppslutning der. Vis mer

– Verdt å følge med på i 2020 er også Texas, som i år for første gang på et halvt århundre kan glippe for republikanerne. Skjer det, er det veldig lite sannsynlig at Trump kan vinne, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til VG.

Slik ser det ut på målingene:

Neglebitende Florida

VG har spurt fire USA-eksperter hvilken stat eller stater de vil følge ekstra nøye med på, denne drøye uken som gjenstår til valget 3. november.

Hilmar Mjelde, forsker, NORCE: Florida og Pennsylvania.

– De har mange valgmenn: 29 i Florida, 20 i Pennsylvania, og har derfor stor påvirkning på valgresultatet. Florida har blitt mer og mer republikansk i lang tid, men Obama vant den i både 2008 og 2012. Demokratene vant Pennsylvania hvert valg fra 1992 til og med 2012. Trump vant den i 2016. Pennsylvania kan fort bli den delstaten som avgjør utfallet – begge partiene har laserfokus på den, sier Mjelde.

Sigrid Rede Gårdsvoll, kommentator, amerikanskpolitikk.no: Florida.

– Biden vil nok gjerne ta Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, men når resultatene herfra er klare, er usikkert. Men gjør Biden det veldig godt i Florida kan vi allerede på valgnatten vite at Biden har vunnet totalt sett, mener Gårdsvoll.

Eirik Løkke, rådgiver i Civita: Florida

– Florida er en stat Trump er nesten helt avhengig av å vinne, i motsetning til Biden. Så hvis Biden vinner Florida på valgnatten så kan det peke i retning av valgskred til Biden. Vinner Trump derimot, så er det ikke avgjort, men da blir det fryktelig spennende å vente på resten av statene.

Erik Mustad, førstelektor, Universitet i Agder: Florida, Pennsylvania og Michigan

– Her har målingene svingt denne gangen. Samt de har velgere som kan vippe begge veier.

Historiske lærepenger

Historien har lært oss at man aldri skal undervurdere vippestatene. For selv om Obama sikret seg demokratisk flertall i 2012, så var flere av delstatene ikke tro mot demokratene ved neste valg.

– I 2016 vant Donald Trump valget på til sammen snaut 78.000 stemmer i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania – det er hårfine marginer i et valg der det ble avlagt 136 millioner stemmer. Hadde disse gått andre veien hadde Hillary Clinton vunnet, forklarer kommentator i amerikanskpolitikk.no, Sigrid Rege Gårdsvoll.

Også da Bush ble valgt i år 2000, avgjorde vippestatene, minner Hilmar Mjelde, forsker ved NORCE, om.

– Vippestater avgjør fordi de «vipper» den seirende kandidaten over 270 valgmenn, som trengs for å vinne valget. I 2000 hadde George W. Bush 246 valgmenn. Da han til slutt også vant Florida med 537 stemmer, vant han 271 valgmannsstemmer og dermed valget, sier Mjelde.

Selv om Florida har blitt skoleeksempelet på vippestat, var det faktisk en annen og mindre kjent stat som også var sentral i Bushs seier i 2000, forteller rådgiver i Civita, Eirik Løkke.

Den mindre staten New Hampshire var nemlig en avgjørende vippestat, til tross for at den kun hadde fire valgmenn.

– Bush jr. vant staten med 7000 stemmer. Dersom Al Gore hadde vunnet staten, ville han blitt president selv om han tapte i Florida, gjennom å oppnå 271 valgmenn mot Bush sine 267. Men det ble altså Bush som vant, med 271 mot 267 valgmenn, sier Løkke.

