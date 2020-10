RUSTBELTET: Denne velgeren i Wisconsin har bestemt seg, men mange er fortsatt usikre. Velgerne her er svært attraktive for de to presidentkandidatene. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

USA-valget: Her kan det bli stemmekaos

I de spennende vippestatene Michigan, Wisconsin og Pennsylvania får de ikke telle stemmer før på selve valgdagen. Resultatet kan det ta uker før vi har.

Michigan, Wisconsin og Pennsylvania er tre delstater mange følger med spenning, fordi de i kraft av sin «vinglende» partitilhørighet kan overraske, og ikke minst avgjøre om det er demokratenes Joe Biden eller republikanernes Donald Trump som blir president.

Men resultatene fra de tre delstatene må vi sannsynligvis vente lenge på, fordi ingen av dem tillater at stemmene telles opp før på selve valgdagen – og det til tross for at amerikanerne forhåndsstemmer i rekordtempo.

Under én uke før valgdagen har mer enn 80 millioner forhåndsstemt, soleklart mer enn ved tidligere valg, viser oversikten til U.S. Elections Project.

At prosessen kan ta lang tid i de viktige vippestatene, er ekstra synd, nettopp fordi disse statene kan avgjøre valget, sier USA-kjenner Eirik Løkke i Civita.

– Alle faktorer som bidrar til å forsinke valgresultatet er uheldig, fordi det er viktig for den demokratiske prosessen å få verifisert resultatet raskt. Det blir dessuten enklere å skape tvil om legitimiteten til valget jo lenger prosessen trekker ut, sier Løkke til VG.

Ulikt i hver stat

Alle delstater har ulike lover for forhåndsstemming – også når det gjelder når stemmer må være inne for at de skal bli talt opp. Inntil nylig måtte alle stemmer være inne på valgdagen i både Michigan og Pennsylvania, men dette har endret seg.

Pennsylvania må akseptere stemmesedler som er poststemplet på valgdagen, selv om de kommer stemmetellerne i hende opptil tre dager etter valget.

I Michigan er det bestemt at stemmer skal være poststemplet senest dagen før valget, men at man må smøre seg med tålmodighet i opptil to uker til postgangen.

I Wisconsin var det bestemt at stemmer som kom frem opptil seks dager etter valgdagen kunne telles med, men USAs høyesterett satte denne uken en stopper for dette. Stemmene må nå nå komme frem innen valgdagen om de skal telles med.

Den store mengden poststemmer i årets coronapregede valg, er noe som kan bidra til treghet i systemet. Det kan holde de mange som følger valget på tå hev i lange tider.

– Det vi er vant til å følge time for time, kan nå skje dag for dag, sier professor i valglov Ned Foley til Inquirer.

PSSST! De to kandidatene vil sannsynligvis vinne hver sine etapper av opptellingen Velgerne kan forvente en berg-og-dal-bane av følelser i forbindelse med opptellingen: ** Først telles poststemmene som ble sendt inn tidlig: her forventes Biden å komme godt ut av opptellingen. **Deretter telles stemmene til de som har møtt opp i valglokalet. Trump er forespeilet å komme best ut av det. ** Resten av poststemmene vil det ta dagevis å telle opp. Strenge regler for utfylling av valgseddelen og korrekt pakking i konvolutten forventes å skape tidkrevende problemer. ** Til slutt skal stemmer hvis gyldighet er usikker telles opp. Dette kan være for eksempel dersom man er usikker på at en velger er stemmeberettiget i den aktuelle staten. Da må man først avklare dette, før man eventuelt kan telle stemmen. (Kilde: The Inquirer) Vis mer

Lærte av Clinton

Det var med sjokk og at vantro at demokratene så de tradisjonelt sett trofaste demokratiske delstatene Pennsylvania, Michigan og Wisconsin gå til Donald Trump i 2016, og ikke til Hillary Clinton.

SE OG BLI SETT: President Trump og førstedamen har brukt tid med velgere i både Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Foto: Evan Vucci / AP

Den gang forklarte meningsmålerne det med at en uventet stor andel av Trumps kjernevelgere, som hovedsakelig er hvite, lavt utdannende i småbyer, noe overraskende dukket opp på valgdagen.

Bidens kampanje ser ut til å ha lært av Clintons feil.

– I år har både Biden og Trump prioritert reiser til disse delstatene i løpet av valgkampen. Akkurat det var Hillary sitt problem, at hun lot være å dra dit fordi meningsmålingene forespeilet henne en trygg seier der. Dermed undervurderte hun at disse statene kunne komme til å vippe Trumps vei. Biden har ikke gjort den feilen enda, sier førstelektor Erik Mustad ved Universitetet i Agder til VG.

Joe Biden har dessuten svidd av enorme summer på politisk reklame i de tre delstatene.

Trumps kjernevelgere kan overraske

Trioen av Rustbelte-delstater kan være nøkkelen for Demokratene.

Dersom Biden vinner i alle de 20 delstatene som Clinton tok i 2016, og i tillegg sikrer seg Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, så er Det hvite hus hans, konkluderer CNN.

Så langt kan Bidens innsats se ut til å gi resultater. En ny meningsmåling gir ham en ledelse over Trump i alle de tre viktige delstatene Michigan, Wisconsin og Pennsylvania.

I løpet av en måned har Biden nesten doblet ledelsen sin og har nå over 50 prosent støtte, mens Trump vaker mellom 40 og 45 prosent i alle tre deltater, viser ferske tall fra Elections Research Center ved University of Wisconsin-Madison, ifølge den politiske nettavisen The Hill.

Det er flere demokrater enn republikanere som har forhåndsstemt.

Det antas også at det er flest demokrater som vil benytte muligheten til å stemme via posten. Republikanerne, preget av president Trumps store skepsis til poststemmer, regner med å komme sterkere tilbake på valgdagen.

Likevel er ingen ting sikkert i disse dager: CNN siterer politiske strateger i det demokratiske partiet på at man ikke skal undervurdere Trumps kjernevelgergruppe i år, heller.

For den grunnleggende utfordringen for Demokratene i Rustbeltet, er at hvite velgere uten collegeutdanning utgjør en stor del av stemmene fra delstatene.

I år forventes denne velgergruppen å utgjøre 55 prosent i Wisconsin, 51 prosent i Michigan og 48 prosent i Pennsylvania, viser målinger fra den partinøytrale meningsmåleren States of Change.

Til sammenligning utgjør denne velgergruppen kun 20 prosent i en delstat som Florida.

Kan bli rettslig etterspill

Den siste faktoren som kan føre til forsinkelser, er dersom det blir et svært jevnt resultat etter at stemmene er talt opp, og en påfølgende krangel om hvem som har vunnet.

Dersom én kandidat stikker av med en knepen seier i en av de tre avgjørende vippestatene, er det dårlig nytt for amerikanerne, mener Sigrid Rege Gårdsvoll, kommentator i amerikanskpolitikk.no.

Pennsylvania er derfor en delstat hun ikke tar øynene av nå den kommende uken.

– Hvis delstater som Pennsylvania eller Florida havner på vippen og man kanskje også får meldinger om poststemmer som er underkjent av formelle grunner eller bråk utenfor valglokalet, da kan det ligge foran oss en rettslig behandling av valget, sier Gårdsvoll til VG.

Allerede har Pennsylvania opplevd et skred av henvendelser fra fortvilte velgere som ikke forstår hvorfor deres stemmesedler er avvist, rapporterer Washington Post.

Andre har problemer med registreringsprosessen, og advokater strømmer inn til staten fra både Joe Biden og Donald Trumps side. Nå posisjonerer de seg i påvente av et tett løp som kan avgjøres gjennom juridiske detaljer, skriver Vanity Fair.

Publisert: 30.10.20 kl. 04:22 Oppdatert: 30.10.20 kl. 04:37