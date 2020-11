Vellykket SpaceX- og NASA-oppskyting: − Et stort vendepunkt

Natt til mandag ble fire astronauter skutt opp i rommet i SpaceX-romkapselen Crew Dragon i Florida.

Oppdatert nå nettopp

Målet er den internasjonale romstasjonen ISS, og reisen skal ta rundt 27 timer.

Dette er første gang SpaceX har med seg et fullt team av NASA-astronauter på ferden ut i rommet. Dette er også andre gang i historien at Falconraketten og Dragon-romkapselen med navnet «Resilience» har blitt brukt til å sende ut mennesker, skriver BBC.

Fikk du med deg? SpaceX’ første bemannede rakett er skutt opp

Oppskytningen skjedde klokken 01.27 natt til mandag norsk tid og SpaceX melder på Twitter at ting har gått – og går – etter planen.

Romferden er en stor seier for USA, som siden 2011 har sendt sine astronauter opp i rommet fra Russland. Phil McAlister, som er leder for NASAs program for kommersiell romfartsutvikling, kaller øyeblikket en milepæl, skriver CNBC:

– Det virker kanskje ikke så stort akkurat nå, men om 20 år tror jeg at vi kommer til å se tilbake på dette øyeblikket som et stort vendepunkt i vår utforsking og utnyttelse av verdensrommet.

forrige











fullskjerm neste PÅ ROMFERD: Astronautene Victor Glover, Michael Hopkins, Shannon Walker og Soichi Noguchi før de satte seg inn i Falconraketten i Florida søndag.

De fire astronautene som er med på romferden er Michael Hopkins, Victor Glover og Shannon Walker fra NASA og den japanske Jaxa-astronauten Soichi Noguchi

Vel fremme vil de tilbringe rundt seks måneder på romstasjonen. Her er allerede én amerikansk NASA-astronaut og to astronauter fra russiske Roscosmos.

NASA og Kennedy-senteret sender direkte under hele astronautenes ferd mot romstasjonen. Følg reisen her:

Trump og Biden gratulerer

USAs visepresident Mike Pence var til stede ved romsenteret Kennedy i Florida under oppskytningen, skriver nyhetsbyrået AP. President Donald Trump skriver på Twitter at den vellykkede oppskytningen var flott.

– NASA nærmet seg katastrofe da vi tok over. Nå er det igjen det «heteste», mest avanserte romsenteret i verden, skriver han, og legger til at det er langt igjen til konkurrentene.

Også USAs påtroppende president Joe Biden gratulerer NASA og SpaceX med den vellykkede oppskytningen:

– Dette er et vitnemål om hvor mektig vitenskapen er og hva vi kan oppnå ved å utnytte vår innovasjon, oppfinnsomhet og besluttsomhet. Jeg står sammen med alle amerikanere og japanere i å ønske astronautene lykke til på deres reise, skriver han på Twitter.

Elon Musk ikke til stede

SpaceX er det første private selskapet som har sendt astronauter opp i verdensrommet. NASA har investert store penger i selskapet, og målet deres er å utnytte den private sektoren til å gjøre det rimeligere å sende mennesker ut i rommet, skriver CNBC.

SpaceX-sjef Elon Musk var imidlertid trolig ikke være til stede under oppskytningen ved Kennedy-senteret i Florida: Han sa lørdag at han trolig har en lett versjon av covid-19-sykdom, og kommenterer den vellykkede oppskytningen slik:

Utviklingen av SpaceX har foregått lenge. I mars 2017 klarte de for første gang å få en bærerakett til å returnere til jorden av seg selv, etter flere mislykkede forsøk og eksplosjoner.

Siden den gang har de fraktet satellitter opp i verdensrommet, men planen har hele tiden vært å frakte mennesker. Elon Musks endelige mål er imidlertid ikke romstasjonen: Han vil til Mars. I 2016 sa han at planen er å sende mennesker til Mars innen 2024.

Publisert: 16.11.20 kl. 01:31 Oppdatert: 16.11.20 kl. 03:43