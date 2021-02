TEST: En helsearbeider tester befolkningen for corona i New Delhi, India. Foto: Manish Swarup / AP

Dramatisk fall av smitte i India

Eksperter tror flokkimmunitet eller en pre-eksisterende beskyttelse mot viruset grunnet tidligere sykdommer kan være en av flere mulige årsaker til den plutselige nedgangen.

Av Stephan Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Landet rapporterer rundt 11.000 nye tilfeller om dagen, sammenlignet med rundt 100.000 da pandemien herjet som verst.

Den enorme pågangen på sykehusene har også sunket de siste ukene, dette er nok en indikasjon på at spredningen av viruset minsker.

Endringen skaper forvirring hos ekspertene, melder nyhetsbyrået AP.

Smittenedgangen kan sees i nesten alle landets regioner, og ekspertene har forskjellige teorier på hvorfor. En av teoriene er flokkimmunitet, en annen at indere kan ha en underliggende beskyttelse mot viruset.

– Det er veldig gode nyheter, selv om min første reaksjon var om dette kan være sant. Jeg sår tvil til troverdigheten rundt tallene som rapporteres, selv om det har blitt bedre de siste årene finnes det muligheter for mørketall, sier professor ved UiO og ekspert på utvikling og politikk i India, Dan Banik.

Vaksinasjon skal ikke være en av årsakene til nedgangen. India begynte vaksineringen i januar. Regjeringen mener munnbind-påbud på offentlige steder har deler av æren for nedgangen i smitten.

I enkelte byer straffes brudd på dette med strenge bøter.

– Indere har blitt gjort oppmerksomme på viktigheten rundt bruk av munnbind. Det ble påbudt utenfor hjemmet og politiet håndhevet dette nøye. Samfunnet har nå blitt mer bevisst rundt bruk av munnbind og sosial avstand, sier Banik til VG.

Dersom det kan fastslås hva som gir den kraftige nedgangen, kan det hjelpe myndighetene å kontrollere viruset. India har så langt rundt 11 millioner smittede og mer enn 155.000 døde.

«Dersom vi ikke vet årsaken, kan vi utilsiktet gjøre ting som fører til at smitten blusser opp på nytt» sa doktor Shahid Jameel, ifølge AP. Han studerer virus ved Ashoka universitet i India.

UTBRUDD: Pasienter venter på behandling etter et ukjent sykdomsutbrudd i Eluru, India. Foto: AP

Verdens apotek

Banik forklarer at India har over en milliard mennesker som skal vaksineres, men at de fortsatt produserer og eksporterer vaksiner til andre land. Dette gjør India sentrale i kampen mot corona, sier han.

– India blir ansett som verdens apotek og produserer over 60 prosent av verdens vaksiner. Indiske myndigheter har lang erfaring med vaksinasjonsprogrammer og er godt rustet for å håndtere situasjonen, sier han.

Bedre rustet mot nye virus

Ifølge AP advares det mot å lette på tiltak, selv om smitten synker. Store deler av befolkningen er fortsatt sårbare mot viruset.

En landsomfattende undersøkelse gjort av indiske helsebyråer, anslår at én av fem indere har vært smittet med corona før vaksineringen i landet startet. Undersøkelsen viste også at langt flere ble smittet i byene enn på landsbygda.

«I rurale områder er smittetallene lave, og vi er to tredjedeler med rurale områder. Det er noe vi må minne oss selv på» sa K Srinath Reddy, lege og president for folkehelsestifelsen i India ifølge Al Jazeera.

Store deler av India har returnert til et normalt dagligliv. I mange byer er markeder åpne, veiene folksomme og restauranter nesten fulle.

Banik sier hans foreldre bor i India og at han snakker med de daglig. Faren forteller at nedgangen gjør at folk nå har blitt mer avslappet rundt bruken av munnbind.

– Min far er over 70 år og er litt bekymret over utviklingen, sier han.

MARKED: Mennesker handler på markedet under pandemien i Ahmedabad, India. Foto: AMIT DAVE / X01413

Pre-eksisterende immunitet

En annen grunn til lave smittetall kan være at indere gjennom livet blir eksponert for mange sykdommer, blant annet kolera, tyfus og tuberkulose.

Denne eksponeringen kan ha en preventiv effekt eller gjøre kroppens immunforsvar bedre rustet mot nye virus.

Forsker og epidemiekspert, Svenn-Erik Mamelund, forklarer at det finnes studier på området om pre-eksisterende immunitet, men at dette ikke er noe man vet sikkert.

– Da svineinfluensaen kom i 2009 viste det seg at eldre var beskyttet dersom de hadde gjennomgått Spanskesyken på 20-tallet eller lignende virustyper i vaksine når det kom på markedet. Jo eldre de var, jo bedre rustet var de. Yngre voksne var hardest rammet og eldre hadde i varierende grad immunitet. Derfor kan man teoretisk sett ikke avvise denne muligheten, sier han til VG.