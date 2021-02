Washington Post: Trump kan ha visst at Pence var i fare før han anklaget ham for å «mangle mot»

Visste Donald Trump at hans visepresident var i fysisk fare under angrepet på Kongressen?

Ifølge Washington Post er det mye som tyder på det.

Under andre dag av riksrettssaken mot Donald Trump onsdag, viste demokratene frem klipp som viste hvor nære visepresident Mike Pence var opprørerne i Kongressen.

I et av dem kan man se Pence bli eskortert bort, samtidig som mobben skal ha beveget seg rundt i bygningen.

Torsdag skriver Washington Post at USAs daværende president Donald Trump kan ha visst at Pence var i fysisk fare, og det kort tid før han publiserte en Twitter-melding med sterk kritikk av visepresidenten.

«Mike Pence hadde ikke motet til å gjøre det som skulle ha vært gjort for å beskytte landet og grunnloven vår», skrev Trump blant annet.

Meldingen ble ifølge demokratene, som la den frem i riksrettssaken, publisert klokken 14.24 lokal tid – 11 minutter etter at direktesendte TV-bilder viste at Pence ble eskortert bort fra senatskammeret.

Ifølge en kilde Washington Post har snakket med, skal Trump ha sett på disse TV-bildene i Det hvite hus etter å ha holdt tale under sitt velgermøte 6. januar.

En annen kilde sier til avisen at det er normal prosedyre at visepresidentens sikkerhetsvakter varsler Det hvite hus i tilfeller der han eller hun må evakueres.

– Indikasjon på at Trump var klar over faren

I tillegg til dette kommer en uttalelse fra den republikanske Alabama-senatoren Tommy Tuberville. Han avslørte onsdag kveld at han snakket med Trump under stormingen av Kongressen – og at han fortalte ham at Pence hadde blitt evakuert.

– Jeg sa, Mr. President, de tok akkurat visepresidenten vår ut. Jeg må gå, sa Tuberville blant annet om samtalen ifølge Politico.

At de to snakket sammen var kjent fra før. At Tuberville skal ha fortalt presidenten om Mike Pence, er imidlertid nye opplysninger.

Det eksakte tidspunktet for samtalen er ikke kjent, men ifølge Politico skal den ha skjedd kort tid før eller i tidsrommet da Trump sendte Twitter-meldingen der han kritiserer Pence.

– Tubervilles gjengivelse av samtalen er den første indikasjonen på at Trump var klar over faren Pence sto overfor da mobben beveget seg mot senatskammeret. Samtalen fant sted omtrent på samme tid som Trump sendte avgårde en Tweet der han anklager Pence for å «mangle mot», skriver den amerikanske Harvard-professoren Laurence Tribe på Twitter.

Tribe er ekspert på den amerikanske grunnloven, og har blant annet skrevet bok om betydningen av riksrett.

I dagene opp mot den voldelige stormingen av Kongressen kom Donald Trump med flere oppfordringer til Mike Pence om å «gjøre noe med valgresultatet».

Pence skal på sin side ha sagt fra om at han ikke kom til å prøve å stanse godkjenningen av valgresultatet i Kongressen 6. januar, fordi han mente grunnloven ikke ga ham den type makt.

I sin argumentasjon under riksrettsprosessen har demokratene gjentatte ganger lagt vekt på at flere av opprørerne inne i kongressbygningen denne dagen så ut til å være ute etter Pence.

– Mobben lette etter visepresident Pence på grunn av hans patriotisme, fordi han hadde nektet å gjøre som Trump ba om, nemlig å omgjøre valgresultatet. Journalister meldte at de hørte opprørere si at de lette etter Pence for å henrette ham. Trump-tilhengere hadde ført opp en galge på utsiden, sa Stacey Plaskett fra anklagerteamet i sitt innlegg tirsdag.

Donald Trumps advokater Bruce Castor og David Schoen starter sitt forsvar fredag. Ifølge CNN regner de med å gjøre seg ferdige samme dag.

– Han er ganske fornærmet over at de forsøker å koble ham til det, sa Schoen om Trump i et intervju med Fox News torsdag, og siktet til angrepet på Kongressen.