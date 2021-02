ÅPNER OPP: Boris Johnson legger frem planene for hvordan han vil åpne opp Storbritannia. Foto: POOL / X80003

Slik vil han åpne opp i Storbritannia

Statsminister Boris Johnson skal mandag annonsere hvordan Storbritannia skal åpne igjen. Britiske medier melder at han prioriterer skolene og begrenset sosial kontakt.

Publisert: Nå nettopp

Sosial kontakt kommer altså før gjenåpning av butikker og serveringssteder, melder The Guardian og BBC. De melder videre at Johnson vil gi ordren om at alle skoler skal åpne fra og med 8. mars.

Samtidig skal det åpnes for at to personer kan møtes utendørs.

Rett før påske er det planlagt å åpne for at to husstander eller seks personer kan møtes utendørs, inkludert i private hager.

STILLE: En syklist kjører lang elven Dee i Chester i nordvestlige England søndag. Landet er for tiden inne i sin tredje lockdown. Foto: PAUL ELLIS / AFP

– Vår prioritet har alltid vært å få barna tilbake på skolen, som vi vet er avgjørende for deres utdanning så vel som deres mentale og fysiske helse. Vi vil også prioritere at folk på ny kan samles med sine kjære på en trygg måte, sier han før annonseringen av gjenåpningen.

Før påske legges det også opp til at tennisbaner, golfbaner og andre utendørs sportsfasiliteter kan åpne. Det samme gjelder breddeidrett for både barn og voksne.

Storbritannia har i januar vært inne i en voldsom smittetopp og rundet for kort tid siden 120.000 døde.

Etter påsken er det ventet at ikke-essensielle butikker og utendørs servering vil åpne, melder britiske medier. I mai legges det opp til sports- og musikkarrangementer kan åpnes sammen med massetesting.

The Guardian melder at flere statsråder ga grønt lys til planen for gjenåpning søndag.