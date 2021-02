FÅR MAT: 12.4 millioner mennesker lider av matmangel i Syria, varsler WFP. Her en gutt i Raqqa, med en sekk med mel fra WFP i 2018. Foto: Aboud Hamam / X06591

Norge øker Syria-støtte med 50 millioner

Antallet som lider av matmangel øker dramatisk i krigsherjede Syria. Over tolv millioner mennesker har for dårlig tilgang til mat, advarer FNs matvareprogram.

En ny rapport fra FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) viser at så mange som 60 prosent av den syriske befolkningen, 12.4 millioner mennesker, lider av mangel på mat. Av disse er så mange som 1.3 millioner i en situasjon med akutt matmangel.

Dette er det høyeste antallet noen gang. Antallet som har får lite mat har økt med 4.5 millioner mennesker det siste året, og antallet som lider av akutt matmangel har doblet seg.

I skyggen av krigen: Corona-katastrofe i Irak og Syria

Tre årsaker til forverring

WFP, som mottok Nobels fredspris for sitt arbeid i fjor høst, lister tre grunner til den alvorlige forverringen:

Etter ti år med blodig krig, er 6.7 millioner mennesker internt fordrevne i Syria, og for denne gruppen er tilgangen til mat særlig dårlig. Flom etter kraftig regn har gjort mange av leirene ubeboelige.

Coronaepidemien har smittet minst 43.000 mennesker, men det antas at underrapporteringen er høy. Strenge tiltak for å begrense spredning har knekt den allerede skakkjørte økonomien.

Krigshandlinger har ikke stanset opp. Regjeringshæren forsøker fortsatt å gjenerobre den siste opprørsprovinsen Idlib; det er fortsatt trefninger i området rundt Aleppo; og i de kurdiske områdene.

VERSI I LEIRENE: De mange internt fordrevne etter ti år med krig, forverrer matmangelen. Her fra en leir i Ain Issa i 2017. Foto: ERIK DE CASTRO / X00079

Norge øker støtten

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til VG at Norge som respons på krisen vil øke sin støtte til WFP, øremerket til Syria. Norge gir allerede 800 millioner kroner til Verdens matvareprogram.

– I ti år har befolkningen i Syria lidd som følge av konflikten. Jeg er dypt bekymret over de nye tallene fra Verdens matprogram (WFP) som viser at 12 millioner mennesker i Syria nå går sultne eller er usikre på hvordan de skal få tak i mat, sier Søreide.

– Vi vil nå bidra med ytterligere 50 millioner kroner til WFPs innsats mot sult i Syria. Coronapandemien og økende smittetall er nok en byrde som den syriske befolkningen må leve med, fortsetter hun.

BEKYMRET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) Foto: Harald Henden

Støtter fredsarbeid

Søreide sier Norge støtter FNs spesialutsending Geir O. Pedersens arbeid med en nasjonal våpenhvile og politisk løsning.

– En inkluderende politisk løsning er eneste veien ut av konflikten og en forutsetning for at sivilbefolkningen i Syria skal få en fredelig fremtid.

– Vi har oppforet partene i Syria til å benytte grunnlovsprosessen konstruktivt, og hadde håpet på mer fremgang i det siste møtet i Genève i slutten av januar. I Sikkerhetsrådet vil Norge arbeide for at alle parter engasjerer seg for å finne en konstruktive løsninger på denne konflikten.

PS: FN har nylig advart mot en kraftig forverring i interneringsleirene i Nord-Syria, der familiene til IS-krigere holdes. I den største leiren, al-Hol, ble nylig tolv kvinner drept. Fire norske kvinner, med til sammen fire barn, holdes i disse leirene.

