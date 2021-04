Her fraktes 22 egyptiske mumier i storslått parade

Lørdag er flere gater i hovedstaden Kairo stengt – 18 konger og fire dronninger fra oldtidens Egypt skal ut på en siste reise til et nytt hvilested.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De kongelige mumiene, som frem til nå har ligget på Det egyptiske museet, vil bli transportert gjennom byen i spesiallagde kapsler til det nye Nasjonalmuseet for den egyptiske sivilisasjonen, skriver TV-kanalen Al Jazeera.

Den egyptiske arkeologen Zahi Hawass sier at kapslene vil være fylt med nitrogen for å sikre at de kongelige mumiene ikke blir skadet, og at de vil ligge på vogner som er laget for gi dem stabilitet under ferden.

De fleste mumiene som blir flyttet lørdag, er faraoer fra tidsepoken kjent som Det nye riket.

Denne epoken varte fra år 1550 til år 1069 før vår tidsregning, ifølge Store Norske Leksikon – en periode der Egypt ble blant de viktigste stormaktene i Midtøsten.

DET NYE HVILESTEDET: Den endelige destinasjonen for de 22 kongene fra oldtiden. Foto: KHALED DESOUKI / AFP

Mumiene blir fraktet syv kilometer gjennom den egyptiske hovedstaden i det som blir omtalt som «Faraoenes gylne parade».

– Vi valgte Nasjonalmuseet for den egyptiske sivilisasjonen fordi vi ønsker, for første gang, å vise dem frem på en sivilisert måte, en utdannet måte, og ikke for underholdning slik de var i Det egyptiske museet, sier Hawass.

Flytter Ramses den store

Mumiene vil bli flyttet i kronologisk rekkefølge.

Den eldste mumien i paraden er Sekenenra Tao – han var den siste kongen i det 17. dynastiet – tidsepoken før Det nye riket – og hersket over Sør-Egypt for rundt 3600 år siden.

FLYTTES: Ramses II er blant mumiene som får et nytt hjem lørdag. Foto: AP

Det var fra 1871 at mumiene ble funnet i to omganger i gravtempelkomplekset Dayr al-Bahri som ligger i nærheten av Kongenes dal.

Paraden inneholder blant annet den mektige Ramses II, også kjent som Ramses den store, i tillegg til faraoene Seti I og Ahmose-Nefertari.

– Ved å gjøre det på denne måten, med stor pomp og prakt, får disse mumiene det de fortjener, sier egyptolog Salima Ikram ved Det amerikanske universitetet i Kairo.

Hun legger til:

– Dette er kongene av Egypt – dette er faraoene. Og dette er en måte å vise respekt på.