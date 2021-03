STORE PLANER: USAs president presenterte første del av sin nye omfattende infrastruktursatsing i Pittburgh i Pennsylvania onsdag kveld norsk tid. Foto: JONATHAN ERNST

Biden presenterer gigantsatsing på infrastruktur: − Vil hjelpe oss til å vinne mot Kina

USAs president Joe Biden presenterer onsdag sine planer om en svært omfattende satsing på samferdsel og infrastruktur. Deler av finansieringen vil trolig komme fra økte skatter.

Av Hanna Haug Røset og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den amerikanske presidenten har allerede lansert en meget omfattende tiltakspakke som skal gjenreise økonomien etter coronapandemien, men planlegger å bruke enda mer på styrke infrastrukturen.

Den første delen av den todelte planen har fått navnet «The American Jobs Plan» og er ventet å koste 2000 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 17.000 milliarder kroner.

Ambisjonen er ikke snau: Skape millioner av nye arbeidsplasser, fornye store deler av infrastrukturen, en omstilling til en grønnere økonomi og å utkonkurrere Kina på det globale handelsmarkedet.

I en tale i Pittsburgh onsdag kveld sier Biden at tiden nå er kommet for å bygge opp den amerikanske økonomien igjen for alvor. Han mener pandemien har gjort de økonomiske forskjellene tydeligere.

– Wall Street bygde ikke landet

– Dette handler om å åpne muligheter for alle. Det er på tide å bygge økonomien vår fra bunnen og opp, og fra midten og ut. Det var ikke Wall Street som bygde dette landet. Det var dere, middelklassen, som bygde landet, sier Biden.

– I dag foreslår jeg en plan som belønner arbeid, ikke rikdom. En rettferdig økonomi som gir alle en mulighet til å lykkes, fortsetter presidenten.

Han omtaler investeringene som en satsing som kommer én gang i løpet av en generasjon.

– Dette er investeringer som vil skape millioner av jobber, styrke økonomien og hjelpe oss til å vinne i konkurransen mot Kina på verdensmarkedet, sier Biden.

Presidenten understreker avgjørende at satsingen kommer nå.

– Jeg er overbevist om at om femti år vil folk se tilbake og si «dette var øyeblikket da Amerika vant fremtiden», sier han.

les også Derfor kan drastisk lovendring bli Bidens løsning

Tek-oppgang på børsen

Ifølge Det hvite hus har satsingen i første omgang fokusområder:

Samferdselsinfrastruktur – investeringer i veier, broer, jernbane med mer.

Boliginfrastruktur – investeringer i bredbånd, vann, bygninger og boliger

Infrastruktur i helse- og omsorgssektoren – investeringer i omsorgstilbud for eldre og folk med funksjonsnedsettelser

Infrastruktur innen innovasjon, forskning og utvikling

På Wall Street har den teknologitunge Nasdaq-børsen steget kraftig gjennom dagen. Det hvite hus har varslet at Biden vil foreslå å investere til sammen 174 milliarder dollar i elbil-markedet og Tesla-aksjen har steget 3,67 prosent, skriver E24.

Totalt er det varslet at investeringene, «The American Jobs Plan», og den påfølgende «American Families Plan», vil koste et sted mellom 3000 og 4000 milliarder dollar. Pakken kan dermed bli på størrelse med Franklin D. Roosevelts «New Deal» på 1930-tallet.

Vil øke selskapsskatten

Ifølge nyhetsbyrået AP vil skatteøkninger bli nødvendig for å finansiere satsingen.

Under talen onsdag lover Biden at ingen som tjener mindre enn 400.000 dollar i året vil få en føderal skatteøkning.

Men de store selskapene vil måtte bidra med mer skatt, sier presidenten og nevner netthandelgiganten Amazon som et eksempel.

Som varslet allerede i valgkampen i fjor, ønsker Biden å øke selskapsskatten fra 21 til 28 prosent. I så fall reverserer han et av de viktigste skattekuttene til forgjengeren Donald Trump.

Bidens medarbeidere mener hans plan kan få støtte fra noen av republikanerne i Kongressen, men så langt har responsen vært lunken.

– Det virker som president Biden har en umettelig appetitt på å bruke penger og øke folks skatter, sier republikaneren Steve Scalise, som sitter i Representantenes hus.

Hvis ingen republikansk støtte er mulig å oppdrive, er Demokratene forberedt på å prøve å presse storsatsingen gjennom Kongressen kun med demokratiske stemmer, på samme måte som de gjorde med coronakrisepakken. Det kreves i så fall at Biden får full støtte i eget parti.

les også Biden omgjør Trumps beslutning: Gjeninnfører sanksjoner mot israelsk milliardær

Både Trump og Barack Obama lovet storsatsinger på infrastruktur – uten at det ble noe av. Trump prioriterte i stedet skattekutt og fjerning av offentlige reguleringer.

Vil hindre skatteflukt

Den planlagte økningen av selskapsskatten ble omtalt også av finansminister Janet Yellen i forrige uke.

Hun varslet tiltak for å unngå at amerikanske selskaper flytter virksomhet til andre land med lavere skatter. Internasjonale samtaler er igangsatt for å undersøke om skatteendringene kan koordineres med andre land.

USA håper å få gehør for en frivillig, global minstesats for selskapsskatt.

– Vi har hatt et globalt kappløp mot bunnen når det gjelder selskapsskatt. Vi håper å få en slutt på det, sa Yellen under en høring i Kongressen.

«Kappløp mot bunnen» er et uttrykk som brukes om land som i praksis konkurrerer om å innføre stadig gunstigere vilkår for multinasjonale selskaper.