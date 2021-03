VIL VENTE: Innenriksminister Doug Ford har tidligere uttalt at han heller vil vente på Pfizer, Moderna og Johnson and Johnson-vaksinene, dersom utvalget konkluderer med at AstraZeneca vaksinen ikke er helt trygg. Foto: Carlos Osorio / Reuters

Canada: Ekspertutvalg anbefaler at AstraZeneca ikke brukes på personer under 55 år

Etter en kort pause i bruken av AstraZeneca-vaksinen i Canada, anbefaler et kanadisk ekspertutvalg å fullstendig stanse bruken av vaksinen på alle under 55 år.

Mandag kveld melder nyhetskanalen CBC at en kanadisk ekspertkomité, som har utredet videre bruk av AstraZeneca-vaksinen, har anbefalt kanadiske myndigheter å fra nå av ikke gi vaksinen til de under 55 år av «sikkerhetsårsaker».

Samtidig skal 1.5 millioner doser AstraZeneca-vaksiner være på vei fra USA til Canada. De skal ankomme allerede i morgen, men en talsmann fra helsedepartementet har bekreftet at leveransen er stanset, skriver CBC.

Det er Canadas «National Advisory Committee on Immunization» (NACI) som har sett på risikoen for alvorlige bivirkninger i forbindelse med vaksinering med den britiske AstraZeneca-vaksinen. Det skjer etter at det har vært rapportert tilfeller av blodpropp i flere ulike land kort tid etter bruken av den aktuelle vaksinen.

Lege og visepresident i NACI, Shelley Deeks, sa under en pressekonferanse mandag kveld at blodpropptilfellene i forbindelse med vaksinen anses som svært sjeldne. Anbefalingen om å ikke gi vaksinen til noen under 55 år er derfor først og fremst for å være forsiktig og føre-var, skriver CBC.

Samme kveld bekreftet også det kanadiske legemiddelverket at de arbeider med å justere anbefalingene for bruken av vaksinen, skriver Reuters.

Innenriksminister i Canada, Doug Ford, skal ha uttalt at han ikke vil nøle med å stoppe bruken av vaksinen dersom det er anbefalingen, skriver CBC.

– Jeg kommer ikke til å nøle med å stanse det på sekundet. Da kommer vi simpelthen ikke til å bruke den, sa Ford om den videre bruken av AstraZeneca-vaksinen.

– Jeg vil heller vente på Pfizer, Moderna og Johnson and Johnson, om det så tar lengre tid.

Frem til nå har Canada, i likhet med flere andre land, stanset bruken av vaksinen i påvente av flere undersøkelser. Det skjer til tross for at Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har anbefalt videre bruk av vaksinen.

I Norge har tre personer dødd kort tid etter å ha fått sin dose av AstraZeneca-vaksinen.