SKATT: Sølvmynten som ble presset i Jemen i 1693 og funnet i Rhode Island i USA olver 300 år senere, kan ha tilhørt britiske pirater. Foto: Steven Senne / AP

Myntfunn i USA kan løse piratmysterium: − Gikk fra vettet

En håndfull arabiske mynter som er funnet i en frukthage på den amerikanske østkysten, kan kaste lys over skjebnen til en av historiens mest fryktede sjørøvere.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Piratkapteinen Henry Every angrep i 1695 handelsskipet «Ganj-i-Sawai» i Det indiske hav og unnslapp til Bahamas med gull og sølv for millioner.

Sølvmynter som kan være fra skatten, er funnet i en hage i Rhode Island i USA.

– Herregud, tenkte jeg, sier amatørhistorikeren Jim Bailey til Associated Press.

En dag i 2014 lette han med metalldetektor på Sweet Berry Farm, da han avdekket den første mynten. 53-åringen hadde tidligere funnet gjenstander fra kolonitiden på gården.

METALLSØKER: Jim Bailey er amatørhistoriker og myntgraver som har gjort oppsiktsvekkende funn på den amerikanske østkysten. Foto: Steven Senne / AP

Forskere fant ut at pengestykket var presset i Jemen i 1693, flere tiår før de første europeiske bosetterne i New England dro på handelsreiser til Midtøsten.

15 mynter funnet

Siden har metallsøkere avdekket 15 arabiske mynter fra samme tidsperiode – ti i delstaten Massachusetts, tre i Rhode Island og to i Connecticut.

En ble funnet i Nord-Carolina, hvor flere av Everys pirater skal ha gjort strandhugg.

– Det ser ut som om noen av mannskapet slo seg ned i New England, sier statsarkeolog i Connecticut Sarah Sportman til nyhetsbyrået AP.

Den indiske stormogulens tungt lastede skip «Ganj-i-Sawai» seilte fra Mocha i Jemen med kurs for Surat i India, da piratene praiet dem i Mandabstredet 7. september 1695.

Først angrep Henry Every og hans menn følgefartøyet «Fateh Muhammed». De møtte lite motstand og ranet til seg verdier på omkring femti tusen pund.

Så tok piratskipet «Fancy» opp jakten på den indiske herskerens handelsfartøy.

Redsler i piratenes vold

Med 62 kanoner, flere hundre muskettvæpnede soldater og 600 pilegrimer og passasjerer om bord var «Ganj-i-Sawai» en formidabel motstander for de britiske sjørøverne.

Men etter at en kanon eksploderte og utløste død og forvirring på inderens dekk og piratene skjøt hovedmasten deres til pinneved, var sjøslaget over.

PIRAT: Et gammelt trykk viser piratkaptein Henry Every som i 1695 erobrer den indiske stormogulens skip «Ganj-i-Sawai» ved utløpet av Rødehavet.

De neste dagene ble redselsfulle. Fanger ble torturert og drept og kvinnelige passasjerer voldtatt, før sjørøverne satte seil mot Réunion i Det indiske hav.

Der skal hver mann ha fått tusen pund og edelstener. Utbyttet fra «Ganj-i-Sawai» skal samlet ha vært mellom 325.000 og 600.000 britiske pund.

Det tilsvarer flere titall millioner i dag.

Etter press fra India og det østindiske handelskompaniet satte britenes kong William III en skyhøy pris på piratenes hoder.

Menneskejakten var i gang over hele verden.

Poserte som slavehandler

– Alle lette etter disse karene, sier Paul Bailey.

Men Henry Every skal ha skiftet ham: Den ettersøkte piratkapteinen poserte trolig som slavehandler, da han bestakk guvernøren for å få komme i land på Bahamas i Karibia.

James Bailey mener at Henry Every i 1696 ankom Newport i den senere amerikanske delstaten Rhode Island på skipet «Sea Flower», med fire dusin slaver om bord.

Han mener de arabiske myntene som de siste årene er funnet i amerikansk jord, viser at Every og mannskapet brukte dem som betalingsmiddel mens de var på flukt.

SLAVEHANDLER: Under dekke av å være slavehandler skal Henry Every ha kommet seg i land i New England i Nord-Amerika. Et gammelt trykk viser den legendariske, britiske piraten.

– Uklanderlig forskning

– Omfattende førstehåndskilder viser at de amerikanske koloniene var baser for pirattokt, sier James Bailey, som har publisert sine funn i et numismatisk tidsskrift i USA.

Arkeologiprofessor Kevin McBride ved Universitet i Connecticut sier til AP at Baileys forskning er uklanderlig.

– Jeg gikk fra vettet, sier amanuensis i historie ved Universitetet i California i San Diego Mark Hanna om øyeblikket da han fikk høre om myntfunnet på østkysten.

Hanna har skrevet bok om de britiske piratene.

Kaptein Everys bravader har inspirert Playstations «Uncharted»-serie og en filmversjon med Tom Holland, Mark Wahlberg og Antonio Banderas, som kommer neste år.

MNTER: Sølvmynten øverst ble presset i Jemen i 1693. Til høyre en halv real fra 1727 og under en shilling fra Massachusetts i 1652. Foto: Steven Senne / AP

Legendarisk sjørøver

Henry Every var født i Plymouth i Devon i England i 1653. Karrieren som sjørøverkaptein varte bare i to år, men han rakk å røve millioner fra et tyvetall fartøyer, skriver History.

Mens flere av hans menn ble dømt eller henrettet, skal Henry Every skal være en av de få piratkapteinene som unnslapp uten å bli arrestert eller falle i kamp.

Historikere har sporet ham til Irland. Han forsvinner fra kildene i 1696.

John Bailey oppbevarer sine historisk verdifulle funn i en bankboks:

– For meg har det aldri handlet om penger, men spenningen under jakten. Det eneste som er bedre enn å finne disse gjenstandene, er de tapte historiene som ligger bak dem.