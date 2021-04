ELOISA LOPEZ / REUTERS Filippineren har slått seg til blods for å gjenskape Kristi lidelse. Piskeslagene smeller under korsvandringen i et katolsk kloster i India. For et aldrende publikum i Australia viser en skuespiller Jesu siste skritt på Golgata.

Slik markeres langfredag verden over

Katolikker pisker seg til blods og vakler under tunge trekors, for å minnes Kristi lidelser på Golgata.

Publisert: Nå nettopp

Tradisjonelle påskeprosesjoner og stille korsvandringer pleier å nå sitt groteske ytterpunkt nord på Filippinene, der mennesker lar seg korsfeste foran tusener av skuelystne.

– Men ingen kommer til å bli naglet til korset i Barangay San Pedro Cutud, fordi større folkemengder kan spre covid-19, sier Ruben Enaje (60) til avisen Inquirer.

33 ganger har snekkeren latt seg spikre til korset i provinshovedstaden Pampanga. Ingen har lenger enn Ruben Enaje praktisert den smertefulle påsketradisjonen.

I år blir de fire stålnaglene hans liggende på sprit gjennom høytiden. 60-åringen skal heller ikke bære sitt 37 kilo tunge kors gjennom gatene i hjembyen.

FORBUDT Regjeringen på Filippinene har lagt ned forbud mot religiøse ansamlinger. Det hindrer ikke enkelte katolikker i å drive selvpisking for å minnes dramaet på Golgata. Foto: JAM STA ROSA / AFP

Forklaringen er at regjeringen har lagt ned forbud mot religiøse ansamlinger, for å slå ned coronasmitten på Filippinene. 13.300 mennesker har mistet livet under pandemien.

Det hindrer ikke gudfryktige filippinere med sans for drama å piske, skjære og stikke seg til blods på kirkebakken, for å straffe kjødet og be om syndenes tilgivelse.

Den tidligere spanske kolonien er Asias største katolske land.

Tradisjonen skal gå tilbake til et teaterstykke om Jesus skrevet av en lokal dramatiker på femtitallet. Den første korsfestelsen på Filippinene skjedde i 1962, ifølge CNN.

Siden har de religiøse festivalene samlet titusener av turister og tilskuere. Den katolske kirken og helsemyndighetene fordømmer markeringen av Jesu lidelseshistorie.

Blekere og mer stillferdige påskeprosesjoner er vanlig i mange land langfredag.

Kirkens Bymisjon lar sin langfredagsvandring være digital i år, skriver Vårt Land.