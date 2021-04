PAKKER SAMMEN: Arbeidere pakker ned scenen i en stor bryllupshall i Islamabad mandag. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Tredje smittebølge i Pakistan: Forbyr bryllupsfeiringer i utsatte områder

Pakistan meldte fredag om 5234 nye smittetilfeller. Fra 5. april forbys alle arrangementer i områder der andelen positive coronatester er på åtte prosent eller mer.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert:

– Denne tredje bølgen er mer intens enn de første to, sier landets statsminister Imran Khan onsdag, ifølge avisen Dawn.

Statsministeren, som selv har vært smittet med coronaviruset, ber landets befolkning om å følge smittevernreglene.

– Halvparten av sykehusene våre er fylt opp, antallet pasienter øker på sykehusene, også de som trenger oksygentilførsel og respirator, sier han videre.

Den siste uken er det registrert flere enn 4000 nye smittetilfeller om dagen i Pakistan, og smittetrenden i landet er ifølge VGs oversikt stigende.

Det siste døgnet er det tatt 50.170 coronatester i landet, og 5234 positive svar utgjør en andel på rundt i prosent.

Gjennom hele pandemien er det registrert 678.165 smittetilfeller i Pakistan. Totalt har 14.613 mennesker mistet livet med coronaviruset i Pakistan – 83 av dem på fredag.

– Dersom økningen fortsetter i denne farten, vil vi overgå nivåene fra den første smittebølgen i juni i løpet av de neste dagene eller ukene. Dere må alle huske hvordan situasjonen var da, sier planleggings- og utviklingsminister Asad Umar til Dawn.

Statsminister Imran Khan vil imidlertid ikke innføre en nasjonal nedstengning, og viser til at landet ikke kan ta seg råd til det. Allerede før pandemien levde rundt 24 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen.

– Vi må ha en balansert tilnærming hvor spredningen av viruset kan forhindres samtidig som de fattige og landets økonomi blir minst mulig påvirket, sier han ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Flere forbud i «hotspots»

Pakistans strategi i coronapandemien har fått navnet «smarte locdowns» av ekspertene, og går i hovedtrekk ut på at det innføres kortsiktige restriksjoner i avgrensede områder av landet istedenfor nasjonale nedstengninger.

Fra 5. april blir det derfor forbudt med både utendørs og innendørs bryllupsseremonier i byer og distrikter der andelen positive coronatester er på åtte prosent eller mer, melder avisen Dawn.

Også arrangementer innenfor kultur, politikk og idrett forbys, disse med umiddelbar virkning.

– Beslutningen om nye restriksjoner er tatt med tanke på den fortsatte økningen i spredningen av sykdom og hvor fort sykehusene fylles opp, sier minister Asad Umar.

Områdene som er verst berørt er Punjab og provinshovedstaden Lahore, hovedstadsområdet Islamabad og provinsen Khyber Pakhtunkhwa nordvest i landet.

Ifølge Reuters har mangelen på håndheving av regler og smitteverntiltak hittil vært et problem for Pakistan under pandemien.

Hittil har det vært lov med bryllup for opp til 300 gjester i Pakistan, dersom de holdes utendørs, skriver Al Jazeera. Dette har fått kritikk fra helseeksperter for å være ødeleggende i kampen mot å slå ned på viruset.

KINESISK VAKSINE: En mann får en vaksinedose fra kinesiske Sinopharm i Islamabad 30. mars. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Vaksinebekymringer

Landet venter nå på flere doser av AstraZeneca-vaksinen som de er blitt lovet gjennom vaksinealliansen Covax.

Rundt 800.000 vaksinedoser er så langt satt i landet. De fleste dosene gjelder Sinopharm-vaksinen fra Kina, som er blitt donert av myndighetene i Beijing.

Pakistan har inngått avtale om kjøp av millioner av vaksiner herfra, og ifølge helseministeren kommer én million doser allerede denne uken.

– Vi vil fremskynde prosessen og sørge for at et stort antall pakistanere blir vaksinert slik at det kan bli et effektivt verktøy for å stanse spredningen av dette viruset, sier helseminister Faisal Sultan til Reuters.