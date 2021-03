forrige







fullskjerm neste Bildet er frigitt av den amerikanske grensevakten CBP, og skal vise både familier og enslige mindreårige migranter på et midlertidig migrantsenter i Donna sør i Texas i USA.

Offentliggjør bilder etter kritikk for grense-hemmelighold

Denne uken offentliggjorde Biden-administrasjonen flere bilder fra et overfylt migrantsenter ved Mexico-grensen. Det skjer etter at både medier, menneskerettighetsgrupper og advokater er blitt nektet tilgang.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bildene er tatt ved et midlertidig senter i Donna sør i Texas, og ble offentliggjort av USAs grensepoliti tirsdag.

Det skjedde etter kraftig kritikk fra blant annet den demokratiske Kongressrepresentanten Henry Cuellar fra Texas. Hans kontor ga mandag flere lignende bilder fra det samme migrantsenteret til nettstedet Axios.

Cuellar ville vise frem hvilke forhold barna på sentrene lever under, og pekte på at mediene ikke fikk tilgang.

Etter at Joe Biden ble president har antall barn og unge som kommer alene over grensen fra Mexico økt kraftig. Over 15.000 barn er blitt anholdt på grensen til USA de siste ukene, og flere av dem holdes i det som omtales som fengselslignende migrantsentre i opptil en uka – langt mer enn de 72 timene som er tillatt etter loven.

– Systemet er overveldet akkurat nå. Det er ikke noe dersom eller men i den saken, sier Cuellar.

Bildene som ble offentliggjort av Cuellar viser barn som ligger tett i tett på madrasser på gulvet, dekket i folietepper og skilt fra hverandre i grupper med gjennomsiktige plastvegger:

Interneringssentrene skal fungere som et midlertidig oppholdssted for barna, før de etter planen skal videreføres til sentre som drives av Helse- og sosialdepartementet. Herfra kan de eventuelt gjenforenes med slektninger i USA eller tas hånd om på andre måter.

Onsdag ga Biden sin visepresident Kamala Harris ansvaret for å lede jobben med å få situasjonen ved grensen under kontroll.

– Så en situasjon som var ute av kontroll

Joe Biden har vært tydelig på at han vil føre en mer human migrantpolitikk enn sin republikanske forgjenger Donald Trump. Flere republikanere mener dette er årsaken til den voldsomme økningen av migranter, og at Biden kan takke seg selv for situasjonen på grensen.

Presidenten har blant annet besluttet at barn og unge som kommer alene til USA fra Mexico ikke lenger skal bortvises på grensen og sendes tilbake. Det ble de under Trump – med begrunnelse i coronapandemien.

– Det Trump gjorde var grusomt. Disse bildene viser at selv om du har de beste intensjoner, som Biden-administrasjonen har, så er det fortsatt veldig vanskelig, sier demokraten Cuellar.

Foto: Nicholas Loya / X80001

– Midt i en pandemi

Biden-administrasjonen får kraftig kritikk for ikke å gi menneskerettighetsgrupper, advokater og medier tilgang til de midlertidige migrantsentrene, skriver nyhetsbyrået AP.

– Vi vil at pressen skal få tilgang slik at de kan ansvarliggjøre administrasjonen, sa den demokratiske senatoren Chris Murphy etter å ha besøkt et migrantsenter i El Paso sammen med USAs sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas og flere senatorer i forrige uke.

Den republikanske senatoren Rob Portman, som var med på samme tur, kommenterer saken slik, skriver Washington Post:

– Jeg så en situasjon som var ute av kontroll.

USAs grensepoliti CBP sier i en uttalelse at de ikke oppmuntrer til besøk utenfra på sine fasiliteter, fordi de vil «beskytte helsen og sikkerheten til våre arbeidere og de vi har ansvar for», skriver NPR.

Sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas har i et intervju med MSNBC sagt at den begrensede tilgangen skyldes coronapandemien.

– La oss være tydelige her, vi er midt i en pandemi, sa han blant annet.

– Mangler sidestykke

Getty Images-fotojournalist John Moore skriver i en kronikk i Washingon Post at han under tidligere presidenter har fått ta bilder inne på migrantsentrene på rundturer sammen med betjenter fra grensepolitiet.

– Ikke nå lenger. Sist uke, da jeg skulle dokumentere anholdelser av migranter i El Paso, måtte jeg gjøre det fra den meksikanske siden av grensen. Til nå har ikke journalister vært nødt til å stå i et annet land for å dokumentere det som skjer i USA, skriver han.

PR-KRISE: John Moore tok dette bildet i McAllen i Texas i 2018. Det viser en to år gammel jente fra Honduras som gråter mens moren hennes blir undersøkt av grensepoliti nær grensen. – Bildet ble sett av millioner rundt om i verden, og forårsaket en PR-krise for Trump-administrasjonen. Likevel ble jeg ikke nektet tilgang på mine neste turer, skriver Moore. Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES / HANDOUT / WORLD PRESS PHOTO

Moore er spesielt kritisk til at pressen nektes tilgang til de midlertidige migrantsentrene, som nå skal være svært overfylte.

– Vi har gått fra Trumps «null toleranse» overfor migranter til Bidens «null tilgang» for journalister som dekker immigrasjon. Denne utviklingen mangler sidestykke i moderne historie, skriver han, og legger til at han mener Biden-administrasjonen har gått mye lenger enn Trump-administrasjonen gjorde når det gjelder å begrense tilgang av smittevernhensyn.