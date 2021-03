Foto: ABIR SULTAN / EPA

Netanyahu etter jevnt valg: − Vi må danne en stabil regjering nå

Statsminister Benjamin Netanyahu talte til en jublende tilhengerskare i Jerusalem natt til onsdag. Statsministeren virket sikker på at han skal klare å samle sammen nok støtte til å kunne fortsette å styre landet.

Av NTB og Ingrid Hovda Storaas

Netanyahu er Israels lengstsittende statsminister, etter 12 år ved makten.

Han hadde håpet at tirsdagens valg – som er det fjerde på to år – skulle sørge for at en samlet høyreside stilte seg bak ham.

De tre valgdagsmålingene fra Israels ledende kringkastere viser at Netanyahus parti vinner flest av de 120 plassene i Knesset. Dersom målingene speiler det endelige valgresultatet, som er ventet senere i uken, kan Likud få 30 eller 31 mandater.

Det er likevel langt fra majoriteten Netanyahu håpet på, og han er dermed avhengig av støtte fra allierte partier.

Skjebnen til den omstridte statsministeren er derfor usikker, og mye tyder på en fortsatt fastlåst politisk situasjon i landet.

– Vi må danne en stabil regjering nå

Stemningen var likevel svært god på hovedkvarteret til Netanyahus parti Likud i Jerusalem natt til onsdag, skriver Washington Post.

Da hovedpersonen gikk ut på scenen for å møte støttespillerne like etter klokken 02, uttrykte han optimisme for fremtiden, og erklærte at landet har stemt i favør for høyresiden.

– Vi kan ikke dra landet inn i et femte valg. Vi må danne en stabil regjering nå, sa han og la til:

– Jeg vil ta kontakt med alle folkevalgte som deler våre prinsipper. Jeg vil ikke ekskludere noen, sa han til sine tilhengere på valgnatten.

Sammen med sine religiøse og nasjonalistiske allierte kan Netanyahu få mer enn 50 mandater.

– Jeg er ikke overrasket over disse resultatene. Når du ser på tider med kriser og utfordringer, er det ofte en fordel for den sittende statsministeren, sier Yonatan Freeman som er professor i statsvitenskap ved universitetet Hebrew til Washington Post.

JUBLER: Naftali Bennett (nummer to fra høyre) og andre partitopper i partiet Yamina under valgnatten i Petah Tikva i Israel natt til onsdag. Foto: Tsafrir Abayov / AP

Veien mot en høyrestyrt koalisjon avhenger imidlertid av en avtale med Naftali Bennett – den tidligere forsvarsministeren som har brutt ut for å danne seg et eget parti.

Han ser ut til å kunne få så mange som åtte seter i Knesset, men har så langt ikke gitt noen hint om hvorvidt han kommer til å samarbeide med Netayahu eller ikke, skriver Washington Post.

– Jeg vil bruke makten dere har gitt meg på én, og bare én ting: På det som er best for Israel og for alle israelere, sa han til en jublende tilhengerskare utenfor Tel Aviv valgnatten.

Etter forrige valg i mars i fjor gikk Benjamin Netanyahu og hans parti Likud inn i et samarbeid med sentrumsalliansen Blått og hvitt som ledes av tidligere forsvarssjef Benny Gantz.

– Vi trodde de hadde satt sammen en styringsdyktig koalisjon, men samarbeidet har endt i en offentlig skittentøyvask som har pågått i månedsvis. Derfor må Netanyahu nå finne nye partere, sa Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Waage til VG tidligere i uken.

OPPOSISJONSLEDER: Yair Lapid i det israelske sentrumspartiet Yesh Atiden snakker til støttesåillere i Tel Aviv natt til onsdag. Foto: Sebastian Scheiner / AP

Opposisjonen venter på resultatet

Yair Lapid, leder for det israelske sentrumspartiet Yesh Atiden, hevder på sin side at det er Netanyahu motstandere som er på vei mot flertall.

– For øyeblikket har ikke Netanyahu 61 mandater, sier han til sine tilhengere i Tel Aviv.

Tallene fortsatte å endre seg tidlig onsdag morgen og det er fortsatt mulig at Netanyahu ikke oppnår flertall, selv med støtte fra Bennett.

Valgdagsmålinger i Israel er notorisk upålitelige, og det kan ta tid før det endelige resultatet er klart.

– Det er uklart om fire runder med valg har løst den lengste politiske krisen i Israels historie, nå som landet fortsatt er like delt som det har vært de siste to årene. En femte valgrunde fremstår som en realistisk mulighet, sier Yohanan Plesner, som leder instituttet Israel Democracy til Washington Post.