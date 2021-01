USA: Arrestert for å ha kastet brannslukkingsapparat

Politimyndighetene i USA fortsetter arrestasjonene etter Trump-tilhengernes storming av Kongressen.

På et videoklipp fra angrepet på Kongressen i USA i forrige uke kan man se at en mann kaster et brannslukkingsapparat på en gruppe politibetjenter. Denne mannen skal nå være pågrepet, melder CNN.

Politimyndighetene mener at Robert Sanford er denne mannen.

Traff flere politibetjenter

Torsdag morgen, lokal tid, ble Sanford arrestert.

Ifølge rettsdokumentene er han tiltalt for fire tilfeller av lovbrudd, deriblant overfall av «enkelte politimenn i tjeneste», sivil ulydighet og ordensforstyrrelse på kongressområdet.

Kongresspolitimannen som døde etter stormingen, Brian Sicknick, skal ha blitt slått i hodet med to brannslukkingsapparat. Det har to kilder i politiet fortalt The Associated Press.

Det er uklart om det er situasjonen Sicknick ble skadet i som Sanford er involvert i. Han er ikke siktet for drap.

I rettsdokumentene poengteres det at Sanford ble sett bærende på et rødt objekt i et videoopptak, som minner om et brannslukkingsapparat, mens han gikk over en lav mur. Det hevdes videre at han «kastet det røde objektet» mot politibetjenter og traff hjelmen til én av dem. Objektet skal deretter ha rikosjettert til å treffe en annen politibetjent, uten hjelm, og deretter ha truffet en tredje i hodet.

Politibetjent William Young sier i rettsdokumentene at han følte noe hardt treffe ham i hjelmen, og at han så et brannslukkingsapparat på bakken etterpå, men at han ikke så hvem som kastet den.

Flere arrestasjoner

Også mannen som tok seg inn i bygget med et såkalt sørstatsflagg er nå arrestert.

Natt til torsdag ble to politimenn fra Rocky Mount i Virginia tiltalt for sin deltagelse i stormingen. Jacob Fracker og Thomas Robertson postet en selfie fra innsiden av Kongressen, og skrev i sosiale medier at «CNN og venstresiden er bare sinte fordi vi faktisk har angrepet myndighetene, som er problemet, og ikke en tilfeldig forretning. Høyresiden klarte på én dag å ta den j… Kongressen», skal Robertson ha skrevet. Posten er senere slettet, opplyser FBI i en pressemelding.

Minst sju andre ble arrestert onsdag. I tillegg ble tiltalene mot tre andre utvidet, inkludert tiltalen mot Jacob Chansley, også kjent som Jake Angeli, eller «Qanon-sjamanen».

INTENST: Opprørspoliti kjemper for å presse Trump-tilhengere vekk fra Kongressen 6. januar. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Mulige terrorister til stede

Torsdag kveld rapporterer The Washington Post at flere dusin personer på FBIs overvåkingsliste over mulige terrorister var til stede i Washington. Dette er personer som mistenkes for å være høyreekstremister og som har oppført seg på alarmerende vis, ifølge amerikansk etterretning.

Disse personene anses som sikkerhetstrusler. Listen er imidlertid mer omfattende enn den mer kjente flyforbudslisten.

Tilstedeværelsen til disse personene anses ifølge The Washington Post som enda et bevis på at myndighetene sviktet i å beskytte Kongressen 6. januar. Fem personer døde i opptøyene.