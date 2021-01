LOVER FREDELIG OVERGANG: Donald Trump lover en fredelig overgang 20. januar. Foto: SAUL LOEB / AFP

Uttalelser fra Trump: Fullstendig uenig i resultatet - lover fredelig maktovertakelse

Donald Trump har via sin visestabsjef Dan Scavino sendt ut en uttalelse like etter at Kongressen godkjente valget av Joe Biden som USAs neste president.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Selv om jeg er fullstendig uenig i resultatet av valget, og fakta støtter meg, så vil det uansett bli en fredelig maktovertakelse 20. januar. Jeg har alltid sagt at vi ville fortsette vår kamp for å sørge for at bare lovlige stemmer ble opptalt. Selv om dette representerer slutten på den mest fantastiske førsteperioden for noen president i historien, er det bare starten på vår kamp for å gjøre USA fantastisk igjen, skriver Trump.

Han har i to måneder hevdet valget var preget av omfattende juks og at han er den egentlige vinneren, men han har ikke kommet med noen form for beviser for dette, og han har tapt en rekke saker i domstolene.

Selv om Trump nå lover en fredelig overgang var det ingenting fredelig over det som skjedde i USAs hovedstad i går.

forrige

































fullskjerm neste

Etter onsdagens opptøyer i og utenfor Kongressen og mange timer på overtid har nå Kongressen formelt godkjent Joe Bidens valgseier.

På dramatisk vis måtte kongressmedlemmer evakueres onsdag ettermiddag lokal tid da Trump-tilhengere stormet Kongressbygningen på Capitol Hill. Torsdag morgen, norsk tid, gjenopptok Kongressen den seremonielle godkjenningen av Joe Bidens valgseier.

Godkjenningen ble svært forsinket og fortsatte ut i de små timer. Ved 3.40-tiden natt til torsdag lokal tid passerte godkjennelsen grensen på 270 valgdelegatene.

Visepresident Mike Pence godkjente Biden, og han gjorde som forventet, trosset Trumps ønske om at visepresidenten skulle forhindre han bekreftelse på at Biden og Harris vant valget. Republikanernes flertallsleder Mitch McConnell fordømte stormingen av kongressbygningen.

– De forsøkte å tukle med demokratiet vårt. De mislyktes. De mislyktes. De klarte ikke å hindre Kongressen, sa McConnell.

Sertifiseringen ble også forsinket ytterligere på grunn av en håndfull av republikanere som protesterte mot godkjennelsen av flere stater som Biden vant. Protestene ble imidlertid avvist.

Onsdag 20. januar, om drøye to uker, blir Joe Biden innsatt som USAs 46. president.

20. januar blir Joe Biden satt inn som USAs neste president.