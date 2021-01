DRAR TIL SOMMEREN: Matt og Annie Wilcoxen sammen med barna Ziyra (11) Caira (10) og Christopher (4) flytter til Australia. Matt har fått tilbud om jobb, og USAs politiske kaos gjorde avgjørelsen om å flytte enklere. Foto: Thomas Nilsson / VG

Flytter fra USA: Mener barna vil få en tryggere oppvekst i Australia

WASHINGTON D.C. (VG) Ønsket om trygghet for deres tre adoptivbarn, gjorde valget om å flytte fra USA enklere for ekteparet Wilcoxen.

– Jeg kommer ikke til å bekymre meg for våpen, drap og vold begått med skytevåpen, sier pappa Matt (36), og tar en pause for å tenke seg om:

– Australia har også sine problemer, og rasisme skjer overalt i verden. Men med tanke på sikkerheten til barna våre, muligheten for en god utdannelse, samt at de får vokse opp skjermet fra rasekonflikt og de politiske spenningene i USA, vil dette være bra, sier han og ser bort på fireåringen sin som leker med småbilene sine.

FAR OG SØNN: Matt sammen med sønnen Christopher. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hørte eksplosjoner

Onsdag for over tre uker siden ble amerikanere rundt om i hele USA vitne til at verdens mektigste mann ba tilhengerne sine marsjere mot Kongressen – hvor folkevalgte var i gang med å formelt godkjenne Joe Biden som USAs neste president.

Barnefamilier, besteforeldre, skolebarn – alle kunne de følge med på TV-bilder som viste hvordan flere tusen illsinte Trump-supportere stormet USAs demokratiske hjerte.

Matt og kona Annie bor i et koselig nabolag rundt 15 minutters kjøretur fra kongressbygningen.

Naboen deres har fortsatt et «Biden og Harris»-skilt stående i hagen. Selv stemte de også på Biden under presidentvalget i november, men ser likevel på seg selv som «politisk uavhengige».

20. januar ble de vitne til at Joe Biden ble tatt i ed som USAs president.

Matt jobber som prest i en kirke noen få hundre meter fra Kongressen, og under dramaet som utspilte seg hadde han kolleger i Kongressen som ble nødt til å søke tilflukt.

Selv tok han turen bort for å se med egne øyne hva som foregikk utenfor.

– Jeg hørte eksplosjoner, og forsto raskt at jeg måtte komme meg bort derfra, sier han og rister på hodet.

TRYGGERE: På spørsmål om de mener det er tryggere for dem å oppdra barna sine i Australia, svarer Matt og Annie Wilcoxen ja. Foto: Thomas Nilsson / VG

Annie, som jobber som sykepleier, var hjemme med barna da angrepet skjedde, og forsøkte å holde et digitalt møte med 50 ansatte.

– Mange hadde på nyhetssendingen i bakgrunnen, forteller hun.

forrige







fullskjerm neste LEK OG MORO: Barna leker mye på lekeplassen som ligger fem minutter unna huset til familien.

«Narsissist»

I tiden etter angrepet har VG snakket med flere amerikanere som uttrykker både sorg og fortvilelse over det som skjedde. Matt og Annie føler det samme, men ingen av dem er overrasket.

– Politikere sier at de bryr seg om disse menneskene, og fremprovoserer sinnet deres ved å få dem til å stemme på dem. Men egentlig handler det om makt.

– Hvis man er en over 70 år gammel narsissist som lyver om alt, som ikke bryr deg om andre mennesker, hvordan skal man kunne lede et land, spør Matt, med henvisning til Donald Trump.

– Det å lede et land handler om å sette seg selv til side og snakke sant.

VIL HA BIDEN: Matt mener Trump gjentatte ganger han bevist at han ikke er en god president for USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

Elsker landet sitt

Allerede før dramaet i Kongressen, hadde ekteparet bestemt seg for å flytte fra USA. Australia er et land hvor Matt og Alice har nære kontakter, etter å ha bodd der i flere år under et tidligere opphold – men da uten barn.

De flytter først og fremst fordi Matt har fått tilbud om, og takket ja til, å ta over rollen som prest i en menighet.

– Men jeg må si at slik tilstanden er i USA nå, har avgjørelsen vært enklere, sier Matt og presiserer at han fortsatt elsker landet sitt og at det er viktig for ham at barna hans skal fortsette å ha sterk tilknytning til USA – og at de nok kommer tilbake til USA en gang.

SAMLET: f.v. Annie, Caira, Matt, Ziyra og lille Christopher foran. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Store problemer»

En uke etter stormingen vedtok et flertall i Representantenes hus å stille Trump for riksrett. Aldri før i USAs historie har en president blitt stilt til riksrett to ganger under en presidentperiode.

– Mange tenker at dette kommer til å forsvinne med Donald Trump, men landet har store problemer som ikke bare kommer til å forsvinne med ham, sier Matt.

– Men tror du at Biden kan klare å samle landet igjen?

– Han er nok den beste muligheten vi har akkurat nå. Han er moderat og pragmatisk, og finner en middelvei og det er klart det kan være verdifullt, sier han og presiserer at ledere rundt om i kirkesamfunn og mediekonserner også har en viktig rolle.

Barna kommer gående ned trappen. De har hentet frem kunstportretter laget av grandtanten sin.

Jentene viser stolt frem et bilde av Kamala Harris – som 20. januar ble USAs første kvinnelige visepresident.

Lille Christopher har et bilde av Obama – som i 2008 ble USAs første svarte president.

– 2020, med George Floyd og BLM-bevegelsen, har gjort oss mer bevisste på at vi trenger å leve et sted hvor vi alle fem blir behandlet likt. Det er mulig det finnes et slikt sted i USA, men vi har ikke funnet det, sier Annie.

STOLTE: Barna viser frem bilder de har fått av grandtanten sin. Foto: Thomas Nilsson / VG

Til tross for at Trump i månedsvis i stor grad har lyktes med å så tvil om valgresultatet blant hans tilhengere, er det en liten gutt på fire år som ikke har latt seg lure.

Christopher har nettopp lagt fra seg lekebilene og sitter rolig på fanget til Annie. Han strekker seg opp mot øret hennes og hvisker;

– Biden skal bli den neste presidenten.

– Ja, det skal han, svarer mamma Annie bekreftende.

VG gjorde intervjuet med ekteparet før Biden ble innsatt som president