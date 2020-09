SKAMFULL: Den russiske skuespilleren Yekaterina Shmakova angrer på sin opptreden i det russiske satireprogrammet « Det internasjonale sagbruket». Foto: Skjermdump fra Facebook

Skammer seg over Hviterussland-harselas

Gråtende beklager den russiske skuespilleren Yekaterina Shmakova rollen som «irritert hviterussisk demonstrant» på russisk TV.



Nå nettopp

I en nylig sendt utgave av programmet «Det internasjonale sagbruket» på den russiske kanalen NTV, opptrer den russiske skuespilleren Yekaterina Shmakova med en parodi av en hviterussisk demonstrant.

Hennes rollefigur, en uflidd kvinne ikledd tradisjonelle hviterussiske klær, klager i innslaget på hvor lite penger hun har fått for å stille opp i protestene, og sier grunnen til at hun har blitt med i demonstrasjonene er et ønske om å komme tett på opprørspolitiet.

– De guttene er sterke. Når de klemmer deg, kjenner du det. Forresten, jeg er ikke gift, sier rollefiguren hennes flørtende.

les også Slik kontrollerer Russland nyheter fra Hviterussland

Støtte fra Putin

Protestene mot president Lukasjenkos harde regime har nå pågått helt siden valget der han erklærte seg som vinner for sjette gang på rad.

Det har gjennom de siste fem ukene blitt rapportert om utstrakt bruk av politivold, tortur og trusler mot demonstrantene.

Mandag ble det kjent at FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, krever at de ansvarlige for overgrep mot opposisjonelle i Hviterussland nå stilles til ansvar.

Samme dag besøkte Lukasjenko Russlands president Vladimir Putin i Sotsji. Putin gratulerte Lukasjenko med valgseieren, og mener på sin side at alt gikk riktig for seg. Han har også lovet Lukasjenko militærhjelp «i henhold til inngåtte avtaler», dersom dette skulle vise seg nødvendig, melder NTB.

les også Hevder hun ble bortført med sekk over hodet og truet på livet

BRORSKAP: Hviterusslands preident Aleksandr Lukasjenko tar Russlands leder Vladirmir Putin i hånden etter et vennskapelig møte i Sotsji den 14. september. Foto: Russian Presidential Executive O / REUTERS

Kanalen: «Vellykket» miks

Den russiske kanalen NTV beskriver programmet der Shmakova opptrer som et «satirisk prosjekt, der man vellykket blander politikk og humor på et unikt vis», skriver New Times.

Skuespilleren, derimot, skammer seg over sketsjen hun er med i.

– Jeg ber offentlig om tilgivelse til alle innbyggere i Hviterussland! Overfor kvinner i Hviterussland! Jeg skammer meg veldig! Å snakke om dette er vanskelig for meg, og også det å finne en unnskyldning for dette! Jeg beklager, sier Yekaterina Shmakova i en video på Facebook-siden sin:

I NTV-sketsjen har Shmakova et hviterussisk flagg i rødt og hvitt malt på kinnet, slik mange av deltagerne i den siste tids protester har hatt. Når programlederen spør henne om flagget, sier hun at det er fordi hun er fan av Spartak, fotballklubben i Moskva.

I innslaget står skuespilleren foran en bakgrunn med grønnkledde militære i hjelm, og rader av piggtråd.

– Jeg er fryktelig skamfull over det jeg har gjort. Jeg skammer meg over at jeg krysset grensen for min egen moral. Å rettferdiggjøre dette med at jeg får tre minutter på TV, er ikke lenger relevant. Jeg beklager oppriktig til alle. Jeg vet hvor mye det sårer dere. Det var respektløst av meg, sier hun i Facebook-videoen.

les også Minst 100.000 marsjerte mot Lukasjenkos palass – mer enn 400 pågrepet

BRUTALT: Opprørspolitiet i Hviterussland har fått kritikk fra europeiske statsledere og institusjoner for måten de behandler de fredelige demonstrantene i landet på. Foto: AP

Kreml-lojale

Russiske medier er i svært liten grad kritisk til hviterussiske myndigheter, og videreformidler stort sett kun offisiell informasjon fra hviterussiske myndigheter, fortalte nylig professor i menneskerettigheter og førsteamanuensis ved Moscow Higher School of Economics, Dmitrij Dubrovskij, til VG.

– Det skjer en sjelden gang at man omtaler eller snakker med opposisjonelle, men da inviteres alltid de helt marginale og veldig radikale, slik at de fort fremstår som ekstreme, mener Dubrovskij.

Programleder for « Det internasjonale sagbruket», Tigran Keosayan, gjør til stadighet narr av statsledere andre steder i verden, og snakker ofte varmt om Russlands president Vladimir Putin.

En analyse av 138 episoder av programmet utført av Forum Free Russia, talte at Putin ble nevnt hele 3300 ganger, et gjennomsnitt på hele 24 omtaler i hver episode.

Programleder Keosayan er gift med sjefredaktøren i den omstridte Kreml-lojale TV-kanalen Russia Today (RT). Programmet spilles dessuten inn i RTs lokaler, med deres utstyr, skriver Forum Free Russia.

Publisert: 14.09.20 kl. 20:29

Les også

MØTE: Daværende statsminister Dmitry Medvedev sammen med ledende TV-journalister, henholdsvis Kanal 1 -direktør General Konstantin Ernst, programleder Irada Zeinalova fra NTV og Pjotr Tolstoy fra Kanal 1. Foto: Scanpix