Skatteavsløringen om Trump: Slik reddet reality-TV formuen hans

Deltakelsen i «The Apprentice» ga Donald Trump kjendisstatus og ble redningen for forretningsmogulens økonomi, viser en granskning av selvangivelsen hans.

Reality-fjernsyn ble redningen for Donald Trump.

TV-showet The Apprentice ga han både nye kilder til inntekt og ikke minst, skapte en myte om han som forretningsmann som ble veien inn i Det hvite hus.

Det avslører granskingen utført av Trumps selvangivelse, konkluderer New York Times.

– Jeg brukte hjernen min, forhandlingsevnene mine og løste det hele. Nå er selskapet mitt større og sterkere enn det noen gang har vært, sa Donald Trump i første episode av TV-serien i 2004, der han hadde rollen som mentor og dommer for gründer-deltagerne.

Da Trump i programmet introduserte seg som en forretningsmann som hadde snudd økonomisk uføre til stor gevinst, var det en fremstilling som ikke hadde rot i den faktiske økonomien til «The Donald», kan avisen avsløre.

For bare måneder etter premieren på showet leverte Trump inn en selvangivelse der han rapporterte om 89,9 millioner dollar i netto tap fra sine kjerneselskap i det foregående året, viser The Times kartlegging.

En av produsentene bak showet bekrefter at Trump langt fra var på høyden økonomisk da programmet ble lansert.

– Vi gikk gjennom kontorene og så flisete møbler.(….) Vi så et imperium som smuldret opp foran øynene våre. Vår jobb var å få det til ikke å se slik ut, sa produsent Bill Pruitt til The New Yorker i 2018.

STJERNE: Trump sikret seg stjerne nummer 2327 på Hollywood Boulevard etter tre år med suksesserien The Apprentice. Her med sønnen Donald, Barron og kona Melania i 2007. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Fire milliarder fra TV

New York Times skriver at de har fått tilgang til Trumps selvangivelser siden 1990-tallet. Disse viser angivelig hvordan selskapene hans har gått med store underskudd og at han selv har betalt lite eller ingen inntektsskatt.

Årsaken til at han ikke betalte noe i ti av de femten foregående årene, er at han hadde større tap enn inntekter.

Men 14 sesonger med realitysuksessen The Apprentice var definitivt noe som ga forretningsmannen Trump suksess i form av klingende mynt i kassen.

Tolv år etter den første episoden ble Donald Trump den mektigste mannen i USA, da han inntok Det hvite hus.

Kort oppsummert mener New York Times journalister at det Trump har gjort ikke er å være en genial forretningsmann i form av å styre sine selskaper til gode tall, men heller å sørge for å bli en kjendis av et slikt kaliber at han lett har kunnet tjene milliarder av kroner på spin-offs av merkevaren Trump, skriver avisen.

Deltagelsen i The Apprentice har generert totalt hele 427 millioner dollar, mer enn svimlende fire milliarder norske kroner. 2005 var toppåret for Trump, med drøye 453 millioner kroner innkassert på TV-opptredener, viser avisens utregninger.

SPIN-OFF: Donald Trump poserer med dukken av seg selv på leketøysbutikken Toys «R» Us i New York. Dukken kan selvfølgelig si signaturfrasen « You´re fired» fra serien. Foto: Scanpix

Rik på reklame

Regnestykket den amerikanske storavisen har gjort, basert på Trumps selvangivelser, er som følger:

* Gjennom 16 år foran skjermen tjente han 197 millioner dollar, drøyt 1,8 milliarder kroner, i direkte inntekt fra programmet. The Apprentice var en kassasuksess for kanalen.

* I tillegg kan kjendisstatusen som kom med showet, kobles til inntekter tilsvarende 230 millioner dollar – nesten 2,2 milliarder norske kroner.

De største summene kom fra reklameopptredener.

fullskjerm neste BURGERE: I 2002 forsøkte Trump å hjelpe McDonald`s med burgersalget i en reklame for kjeden.

For eksempel var produktreklame for Pepsi fast innslag i serien, og de millioner av dollarene som leskedrikkselskapet betalte, ble delt halvt om halvt mellom Trump og produsentene.

Eksempel på andre innbringende avtaler er de over 4,7 millioner kronene han fikk for å være med i en reklame for Oreo-kjeks, og tilsvarende store sum for å reklamere for Domino’s Pizza. Dessuten dro han inn drøyt 8 millioner kroner på avertissementer for et vaskemiddel. Slagordet for kampanjen var for øvrig «Mykhet som passer for en Trump».

Disse summene blekner likevel i sammenligning med de svimlende 145 millioner kronene han fikk for å låne ut navnet sitt til en serie madrasser. I reklamen leser han som nå er USAs president godnatthistorier for en sau.

Imaget selger

At Trump ble selve symbolet på steinrik og vellykket, ga ham muligheten til å tjene penger på sin egen fremtoning.

Mange var interessert i å kjøpe «Donald Trump Way to Wealth», en bok med råd om hvordan man kunne bli rik i en fei.

Allerede etter første sesong med reality-TV tjente Trump 2, 8 millioner kroner på å holde et foredrag i Dayton, Ohio, om hvordan man kunne tjene penger fort, skriver New York Times, og legger til at selskapet han snakket til, senere ble anklaget for svindel.

Seminaret «En helg kan gjøre deg til millionær» ga forretningsmannen nesten 70 millioner i inntekter, mens « Tenk stort og «kick ass»: I forretninger og i livet» sørget for ytterligere 13 millioner kroner på konto, viser de amerikanske gravejournalistenes arbeid.

PR: Donald Trump fikk alle øyne på seg da TV-programmet The Apprentice ble lansert, og han ble fremstilt som en trollmann innen sjangeren forretninger og penger. Foto: AMANDA EDWARDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trumps leir: – Falske nyheter

Det hvite hus har ingen kommentarer til de direkte funnene som den amerikanske avisen har gjort, men de avviser artikkelserien om Trumps selvangivelser i sin helhet som «falske nyheter».

De betegner det som «enda et politisk motivert angrep, full av unøyaktig snusk».

Trump er den første amerikanske presidenten i moderne tid som har nektet å offentliggjøre selvangivelsene sine.

Trumps sønn, Donald Trump jr. reagerer også på artikkelserien.

– Selvsagt gjør New York Times dette, de gir et selektivt bilde av alt dette, én dag før debatten, i et forsøk på å gi Joe Biden noe å angripe med, sier han til Fox News.

Natt til onsdag norsk tid er det duket for den første TV-sendte debatten mellom Trump og demokratenes Joe Biden. Det er forventet at skattesaken vil bidra til høy temperatur mellom de to.

