Testet positivt for covid-19 – holdt hjemmefest

Politiet skulle stoppe en studentfest. Så oppdaget de at flere av gjestene hadde corona.

Hjemmefesten i Oxford, en liten by i den amerikanske delstaten Ohio, fikk en brå slutt da politiet kom på døren 5. september.

I videoen som Oxford politidistrikt har filmet med kroppskamera, ser man flere unge menn som drikker øl og hører på musikk utenfor huset.

Videoen er publisert i flere amerikanske medier, blant annet av CNN.

LABOUR DAY: Festen tok en brå vending da politiet banket på døren. Foto: Oxford Police Department

Gjengen feiret Labour Day, en høytid i USA som markerer den offisielle slutten på sommerferien.

Politimannen informerer om at det kun er lov til å være ti personer på ett sted, og ber om vertens legitimasjon.

Idet han går inn i bilen for å sjekke personopplysningene, oppdager han at verten har corona.

– Du ser problemet?

– Det kommer informasjon om at du har testet positiv for covid, spør politimannen.

Dette bekrefter festverten, og forteller at han for en uke siden testet positivt for viruset.

– Du har andre folk her, og du har testet positivt på covid-19? Du ser problemet? Dette er det vi prøver å forhindre, vi prøver å holde byen åpen, sier politimannen.

– Jeg vet, det er derfor jeg holdt meg hjemme, sier mannen.

– Du er ikke i karantene hvis du omgås andre mennesker, svarer politimannen.

Til VG forteller Oxford-politiet at de får en rekke tips om store fester, men at denne skilte seg ut:

– Det som skjedde 5. september var spesielt uhyggelig, sier politibetjent Lara L. Fening.

Hun sier at politiet i den lille byen er tett på studentene og prøver å jobbe forebyggende, men at at de må ta grep i tilfeller der smittevernrådene blir tydelig brutt.

– Vi håper dette tilfellet gjør folk oppmerksomme på karantenereglene og at det fremhever risikoen som store samlinger utgjør med tanke på smitte til andre, sier betjenten.

Oxford er en liten by med rundt 25.000 innbyggere. Ifølge New York Times’ coronaoversikt har kommunen Oxford tilhører rundt 71 nye smittetilfeller daglig.

Ifølge TV-stasjonen Local 12 har flere enn tusen studenter ved Miami universitet testet positivt for corona. Deltagerne på festen skal ha vært studenter ved universitetet.

Seks av personene i boligen ble bøtelagt med en bot på 500 dollar, som med dagens kurs tilsvarer rundt 4700 norske kroner.

Smittesituasjonen i USA er på nåværende tidspunkt beskrevet som synkende. I skrivende stund har 193.701 personer omkommet som følge av viruset. Nærmere 6,5 millioner amerikanere er registrert smittet.

Slår hardt ned på studentfester

Flere universiteter og høyskoler i USA har strevd med å slå ned på store studentfester, til tross for strenge regler og konsekvenser hvis man bryter reglene. Ohio State University utviste nylig 228 studenter som hadde deltatt på fester, melder Washington Post.

Foto: Oxford Police Department

