TIL SYKEHUS: Her er Donald Trump på vei til helikopteret som tok han til sykehuset etter at han fikk påvist coronasmitte sist uke. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump stuper på alle målinger

President Donald Trump gjør det dårlig på de siste meningsmålingene - også den han stoler på.

Nå nettopp

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir tidligere visepresident Joe Biden en oppslutning på 51,6 prosent, mot 41,9 prosent for president Donald Trump, skriver NTB.

Etter den første presidentdebatten som ble omtalt som en «kaosdebatt» og etter at Trump ble erklært coronasmittet, viser tall fra oktober at han ligger bak Biden på flere målinger: i gjennomsnitt 16 og 14 prosentpoeng på målinger fra CNN/SSRS og NBC News/Wall Street Journal, ni prosentpoeng i gjennomsnitt i en meningsmåling fra New York Times/Siena College og tretten prosentpoeng i gjennomsnitt i en undersøkelse fra Pennsylvania fra Quinnipiac University.

Selv i presidentens favoritt-måling Rasmussen Reports, er Trump mer enn ti poeng bak Biden, skriver Politico. I 2016 tok meningsmålingene feil om Trump. Da klarte han å komme seg tilbake, til tross for at så godt som alle målinger viste seier til Hillary Clinton.

Økt oppslutning etter corona

I tillegg til Trump har også andre statsledere fått positivt svar på corona-testen, som for eksempel Brasils president Jair Bolsonaro og britenes statsminister Boris Johnson. Selv om mange er kritiske til Bolsonaros håndtering av coronapandemien, økte oppslutningen rundt ham etter at han selv hadde fått påvist viruset.

Til tross for over 100.000 dødsfall i landet var oppslutningen i august på det høyeste siden han ble president, ifølge Reuters.

Boris Johnson, ble innlagt på sykehus på grunn av coronasykdom i vår. En undersøkelse gjort av YouGov peker på at oppslutningen rundt den Johnson-ledede regjeringen holdt seg jevnt i ukene etter at han fikk diagnosen.

Men andel personer som støttet Johnson økte fra 54 prosent før han var innlagt, til 60 etter han ble utskrevet.

Forrige fredag ble Donald Trump lagt inn på sykehus etter å ha fått påvist coronaviruset. Der fikk han behandling med en rekke medikamenter.

Hold deg oppdatert: Få siste nytt i VGs valgstudio

Moen: – Han har dummet seg ut

I motsetning til den økte oppslutningen rundt Bolsonaro, tror ikke eksperter VG har snakket med at det samme vil skje for Trump.

Professor emeritus Ole O. Moen tror ikke at coronasykdommen vil gjøre at Trumps oppslutning øker.

– Jeg tror ikke det, for han har dummet seg ut såpass mye. Trump har bagatellisert og undertrykt saklig informasjon om hvor farlig coronaviruset er. Han har sagt at når varmen kommer, så vil viruset forsvinne som ved et mirakel. I presidentdebatten gjorde han narr av Biden for at han brukte munnbind. Hvis det er en rettferdighet i verden, så tror jeg han blir straffet for det, sier Moen.

USA-EKSPERT: I nærmere 60 år har Ole O. Moen jobbet med amerikansk politikk og historie. Foto: Berit Roald

Han legger til:

– Men det kan hende at det er en del av hans trofaste velgere som synes synd på ham.

Få oversikt: Vippestatene som avgjør valget

Moen får støtte fra forfatter og Minerva-kommentator Jan Arild Snoen, som tviler på at sykdommen vil føre til økt popularitet.

– Det som er spesielt med Trump er at oppslutningen hans har vært nesten helt stabil siden han ble valgt. Det er lite som slår ut i den ene eller andre retningen, sier Snoen, som mener de fleste alt har bestemt seg.

les også 206 personer på smittesporings-liste etter Trump-arrangement

– Hvordan vil sykdommen påvirke valgkampen?

– Nå kan han ikke gjøre disse rallyene sine under valgkampen. Og det er bare en måned igjen til valget. At Trump har fått påvist coronaviruset, har satt valgkampen i et helt annet lys, sier Moen.

Snoen er enig.

– Hvis Trump nå ikke kan ha alle valgmøter de neste ukene, så har det betydning. Han har jo nesten ikke vært på Twitter i det siste, og det har jo vært en viktig kanal for å få ut budskap på, så vi får se om han tar det opp igjen.

Slik ser det ut på målingene fire uker før valget:

Moen forteller at det går et stort skille blant det amerikanske folk etter at nyheten om corona-smitte kom. Han mener at en del av tilhengerne som «står med Trump uansett hva», nok vil si at det er leit at han er syk.

– Hvis dette bare er et mildt angrep, så reagerer vel tilhengerne på at dette er greit. Andre ser jo på at han har vært uforsiktig, samtidig som de er bekymret for at lederen er svekket. Det er jo en nasjonal sikkerhetsrisiko.

USA holder presidentvalg tirsdag 3. november. Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall. Hvor jevnt det er i vippestatene, kan du følge med på i VGs oversikt, som oppdateres med tall fra nyhetsbyrået DPA.

(Kilde: RealClearPolitics (snittmåling og vippestater), FiveThirtyEight, NTB)

Publisert: 08.10.20 kl. 12:42

Les også