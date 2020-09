BODDE I AL-HOL: Det britiske barnet bodde i den beryktede al-Hold-leiren i Nord-Syria, der utenlandske IS-kvinner og deres barn er internert. Foto: Harald Henden, VG

Storbritannia hentet hjem et barn fra Syria: – En triumf

Et britisk foreldreløst barn er blitt hentet ut fra Nord-Syria, bekrefter myndighetene i Storbritannia. Redd Barna kaller det en triumf.

Nå nettopp

Onsdag ble det kjent at britiske myndigheter har hentet hjem et foreldreløst barn fra Nord-Syria.

«Vi er fornøyd med at vi har klart å hente et britisk barn fra Syria. Som jeg tidligere har nevnt, vurderer vi hver sak nøye. Det er riktig å legge til rette for retur av foreldreløse barn eller enslige britiske barn, der det er mulig», skriver Storbritannias utenriksminister Dominic Raab på Twitter.

Alder og kjønn holdes hemmelig, av hensyn til barnets personvern. Barnet blir nå ivaretatt av barnevernet i England.

les også Siste: IS-kvinner flyttes fra al-Hol

De andre barna ville også bli med

Det britiske barnet ble hentet fra Redd Barnas senter for foreldreløse barn, som ligger inne i al-Hol-leiren.

– Da barnet ble hentet, spurte de andre barna om de også kunne få bli med, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, til VG.

Det bor 20 barn på senteret, alle fra utlandet. Redd Barna passer på dem, og forsøker å spore opp eventuelle slektninger for å se om de kan ta seg av barna.

VG på innsiden av al-Hol-leiren: Desperasjon, sinne og amputerte ben

VANSKELIGE KÅR: De internasjonale kvinnene i al-Hol-leiren bor i en egen avstengt del av leiren. Foto: Harald Henden, VG

– Hvert barn som er reddet er en triumf og svært velkomne nyheter, sier Sonia Khush, landdirektør for Syria i Redd Barna, i en pressemelding.

Storbritannia har tidligere hentet hjem tre foreldreløse barn, men 60 barn er fortsatt igjen i Syria. Myndighetene besluttet nylig å repatriere samtlige barn som er foreldreløse, et vedtak som har skapt stor debatt i England.

les også Coronaviruset spres i al-Hol leieren: – En varslet katastrofe

9000 utenlandske barn fortsatt i Syria

Britenes utfordring er i høyeste grad internasjonal. Menn og kvinner fra hele verden reiste til Syria for å slutte seg til den såkalte Islamske staten. Etter IS’ fall, er titusener av terrorgruppens medlemmer og sympatisører blitt fengslet, mens kvinner og barn som tilhørte IS er blitt internert i de kurdiske områdene av Syria.

Siden 2017 er 807 utenlandske barn blitt hentet ut, hovedsakelig til Kasakhstan, Usbekistan og Russland, men Frankrike, Sverige og Norge har også tatt imot enkelte barn.

Over 9000 utenlandske barn fra 20 ulike land befinner seg fortsatt i regionen, ifølge Redd Barna.

Debatten om hva som skal skje med alle utlendingene i Syria har vært opphetet i flere år. Kurderne og FN har bedt opprinnelseslandene ta ansvar for sine borgere, men spørsmålet er svært omstridt.

Disse har Norge hentet hjem

I januar ble en norsk kvinne (29) og hennes to små barn, blant dem en syk femåring, relokalisert til Norge. Dette førte til at Frp gikk ut av regjering.

Les rapporten fra den omstridte flyttingen: Jobbet i månedsvis med hemmelig hjemhenting

Den norsk-pakistanske kvinnen er siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten, og har sittet i varetekt siden hun ble hentet hjem. Kvinnen nekter straffskyld, og rettssaken mot henne starter til våren.

I juni i fjor hentet Norge hjem fem foreldreløse barn fra Syria. Moren er en savnet norsk IS-kvinne, mens faren, en afrikansk mann som har bodd i Norge, er antatt død.

Les også: Her henter Forsvaret de fem barna

Redd Barna: – Hent hjem alle de norske barna

Fire norske kvinner og fire norske barn sitter fortsatt internert i Syria. De fleste av dem bor i al-Hol, en leir som huser 68.000 personer, hvorav rundt 43.000 er barn.

Ingen av de gjenværende kvinnene har bedt norske myndigheter om bistand til å returnere til Norge, ifølge Utenriksdepartementet. UD har heller ikke oppsøkt kvinnene direkte, for å spørre om de trenger bistand, har VG tidligere fått bekreftet.

BAKGRUNN: Dette er de gjenværende IS-kvinnene og deres barn

BEKYMRET FOR BARNA: Gunvor Knag Fylkesnes er direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna. Foto: Nora Lie/Redd Barna

– Vi er veldig bekymret for de norske barna som er der. Vi må gjøre absolutt alt vi kan for at disse barna kan komme hjem, sier Fylkesnes i Redd Barna.

Hun viser til forholdene i al-Hol, der det er mangel på vann, mat og helsetilbud. Coronasmitte kommer på toppen av dette. I august døde åtte småbarn i løpet av fire dager av hjertesvikt, indre blødninger og underernæring. Nylig sto flere barn i fare for å bli kvalt, da de ble forsøkt smuglet ut av leiren i en vanntankbil, har NRK meldt.

– Barna som er der er redde og føler seg utrygge. Våre kolleger har fortalt om barn som besvimer fordi de føler seg så utrygge og har angst. Det er ikke noe blivende sted, sier Fylkesnes.

FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre islamisten Aisha Shezadi, som har ett barn og sitter i en annen leir enn de øvrige; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn. Foto: VG/Privat

UD: Har oppfordret kvinnene til å ta kontakt

Redd Barna mener norske myndigheter må oppsøke kvinnene i de lukkede leirene, og gi dem informasjon om hva som vil skje med dem og barna dersom de returnerer til Norge.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) har tidligere vist til at de norske kvinnene i Syria ikke har bedt om bistand til å returnere til Norge, og at UD ikke kan hente ut barn uten foreldrenes tillatelse. Hun oppfordret samtidig slektninger i Norge til å ta kontakt med UD, slik at hver sak kunne bli vurdert.

– Norske myndigheter har tidligere oppfordret de som er i området og som ønsker konsulær bistand til å etablere kontakt med utenrikstjenesten, gjerne gjennom internasjonale humanitære organisasjoner som er til stede i leirene, har Eriksen Søreide sagt.

VG har vært i kontakt med UD sent onsdag kveld, som ikke hadde mulighet til å gi et oppdatert svar.

Publisert: 16.09.20 kl. 23:10