Ni dødsulykker siste fem år med samme flytype

17. januar 2015: 30 mennesker mistet livet da et syrisk militærfly styrtet i provinsen Idlib. Ifølge den offisielle versjonen skyldtes ulykken tåke, mens en al-Qaida-tilknyttet gruppe hevdet å ha skutt ned flyet.

9. mars 2016: Tre mennesker mistet livet i en ulykken i Bangladesh. Et fraktfly styrtet i Bengalbukta kort tid etter å ha tatt av fra en flyplass i Bangladesh. Av de fire besetningsmedlemmene, døde tre. Lasten var nær fem tonn med reker.

29. april 2017: Åtte mennesker mistet livet da et fly som opererte på vegne av det kubanske luftforsvaret, styrtet inn i et fjell nord for San Cristobal på Cuba. Årsaken til ulykken er ikke kjent.