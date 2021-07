Trekker EØS-milliarder til Ungarn: − Utviklingen går i veldig feil retning i Ungarn

Norge, Island og Liechtenstein ble ikke enige med Ungarn om forvaltningen av EØS-midler til sivilsamfunnet. Dermed går landet glipp av 2,3 milliarder kroner.

– Vi har kommet frem til at det ikke blir noe enighet med Ungarn om forvaltning av fondet for sivilt samfunn. Det betyr at ingen av de 2,3 milliardene som skulle gå til Ungarn blir utbetalt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

I rammeavtalene som ble signert med Ungarn i desember i fjor, var det en klausul om at ingen programmer kunne godkjennes før det var funnet en operatør for pengene som skal gå til sivilsamfunnet.

Summen som skulle gått til sivilt samfunn utgjør rundt 100 millioner kroner.

Ungarn har ikke blitt enig med EØS-landene og dermed blir hele støtten på 2,3 milliarder trukket.

– Det er viktig for oss som givere at vi holder oss til de prinsippene for alle de 14 andre landene som mottar EØS-midler. Det vil si uavhengig forvaltning av fondet for sivilt samfunn og at den best kvalifiserte fondsoperatøren får oppdraget, sier Søreide.

Mangelen på enighet gjør at ingen programmer i Ungarn blir finansiert av EØS-midler i perioden som startet i 2014 og avsluttes i år, opplyser Utenriksdepartementet.

Norge står for 95 prosent av EØS-midlene. Den delen som går til sivilsamfunnet, skal forvaltes uavhengig av myndighetene i mottagerlandet.

Ungarn er det tredje største mottagerlandet av midlene med sine 2,3 milliarder kroner.

I juni i fjor trakk Ungarn sin støtte til Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd etter kritikk av landets fullmaktslov som gir landets statsminister Viktor Orban utvidede rettigheter i kampen mot coronapandemien.

STATSMINISTER: Ungarns statsminister Viktor Orban har lovet en folkeavstemning om landets kontroversielle LQBT-lov. Foto: John Thys / Pool AFP

«Betydelig press»

Norge har vært i kontakt med ungarsk sivilsamfunn i forbindelse med beslutningen om 100 millioner av de 2,3 milliardene som trekkes. Søreide understreker at disse skulle gått til organisasjoner som jobber for minoriteter, menneskerettigheter, rettsstat og demokrati i landet.

– Det er jo penger vi veldig gjerne skulle ønske sivilsamfunnet fikk tilgang til, for de trenger det. Samtidig opplever jeg i møter med ungarsk sivilsamfunn at de er opptatt av prinsippene og at vi som giver står tydelig på de prinsippene vi alltid har hatt, sier Søreide, og presiserer at Ungarn står overfor lignende prosesser om forhandlinger om midler fra EU i forbindelse med utbetaling av støtte etter coronapandemien.

Forhandlingene om bruken av de rundt 2,3 milliarder kronene som var satt av til Ungarn, har pågått siden 2016. Søreide bekrefter at Norge, Liechtenstein og Island har hatt løpende dialog med landet i lang tid.

– Fra vår side, og de to andre giverne, Island og Liechtenstein side, har vi vært klare hele veien på de prinsippene som må gjelde. Det vil selvfølgelig ungarerne være uenige i. De har ikke ønsket å akseptere den fondsforvalteren som kommer best ut og er best kvalifisert, sier Søreide. Hun legger til at dette har vært særlig viktig for giverlandene overfor Ungarn.

– I Ungarn er det kanskje enda viktigere enn i mange andre land, nettopp fordi sivilsamfunnet er så utsatt. Utviklingen går i veldig feil retning i Ungarn.

– Det er klart for oss at når Ungarn ikke kan akseptere den best kvalifiserte tilbyderen så er det et signal om at de ser negativt på kritikk av myndighetene fra sivilsamfunns-organisasjoner, sier utenriksministeren.

Gjennom sommeren har flere EU-land reagert på en kontroversiell LQBT-lov som skal beskytte mindreårige mot reklame og oppslag i massemedier som viser det Orban kaller avvik fra biologisk kjønn, kjønnsbytte og omtale av homoseksualitet. Onsdag denne uken annonserte Orban at det skal avholdes en folkeavstemning om loven.

EØS:UTSTILLING: I 2019 feiret EØS-avtalen 25 år med utstilling om EØS-midlene på Rådhusplassen i Oslo. Foto: Carina Johansen / NTB

– For noe tull

EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro – rundt 30 milliarder kroner i perioden 2014–2021 – og er fordelt på 15 mottagerland. I tillegg til Norge bidrar Island og Liechtenstein, som også er en del av EØS-avtalen med EU.

– Det er norske skattebetaleres penger, og vi forventer at de forvaltes på en måte som er i tråd med grunnleggende rettigheter, demokrati og rettsstat. Det har vi ikke opplevd utfordringer med i de andre mottagerlandene, men vi hadde mange lange diskusjoner med Polen i forkant av avtalen der. Der ble vi enige, sier Søreide.

VG har vært i kontakt med den ungarske ambassaden i Norge i forbindelse med saken, men har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar.

For to år siden intervjuet VG Zoltan Kovacs, Viktor Orbans pressetalsmann. Kovacs sa følgende om norske myndigheters syn på EØS-midlene.

– For noe tull. Det er EU-midler som det utelukkende er ungarske myndigheter som skal disponere. Dette er penger dere skal betale for å ha fått tilgang til det ungarske markedet. Norge har gått med på å få de økonomiske fordelene det er å ha inngått en avtale med EU. Disse midlene er prisen Norge skal betale, sa Kovacs den gang.