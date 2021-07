PROTESTER: Demonstranter utenfor Høyesterett i Washington, D.C. i mars 2020. Foto: SAUL LOEB / AFP

Kaller retten til selvbestemt abort «ekstremt feil»

Mississippis justisminister ber Høyesterett avskaffe loven om selvbestemt abort i USA. I sakspapirene skriver hun at «den nasjonale abortfeberen kan bare gi seg når domstolen gir abortpolitikken tilbake til delstatene.»

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Påtalemyndigheten i Mississippi ba torsdag Høyesterett om å avskaffe retten til selvbestemt abort og om å opprettholde en delstatslov som forbyr de aller fleste aborter etter uke 15 – inkludert i tilfeller av voldtekt eller incest.

Det var i mai Høyesterett gikk med på å prøve saken, kort tid etter at Amy Coney Barret ble innsatt som daværende president Donald Trumps tredje konservative høyesterettsdommer i etterkant av at forkjemper for abortrettigheter Ruth Bader Ginsburg gikk bort.

Ny runde abortkamp

Nå har Mississippis finansminister Lynn Fitch kalt retten til selvbestemt abort, lovfestet i USA med saken Roe mot Wade i 1973, «ekstremt feil» i et nytt saksresymé registrert torsdag.

Ifølge New York Times angriper Fitch der både Roe mot Wade og den etterfølgende saken Plannet Parenthood mot Casey fra 1992, der det ble avgjort at delstater ikke kan ilegge urimelige begrensninger på retten til selvbestemt abort før fosteret er levedyktig rundt uke 24.

Hun skriver at argumentene for å oppheve Roe mot Wade er «overveldende», ifølge CNN.

Hva er Roe mot Wade? Her får du det forklart.

De melder at saken mest sannsynlig vil høre argumenter sent på høsten eller tidlig i vinter, med en endelig dom ventet innen neste juni, før mellomvalget.

Mississippi vedtok i 2018 Mississippi's Gestational Age Act, men denne er stoppet i to føderale domstoler. Den tillater abort etter uke 15 «kun i medisinske nødstilfeller eller ved alvorlig misdannelse av fosteret». Den gjør ingen unntak for ofre for voldtekt eller incest. Det er denne loven Finch og Mississippi ønsker innført.

Protesterer mot innskrenking

Den eneste abortklinikken i Mississippi, Jackson Women's Health Organization, protesterte mot loven via aktivistgruppen Center for Reproductive Rights (CRR).

– Mississippi har rystende nok bedt Høyesterett om å sette til side Roe og enhver annen dom om abortrettigheter de siste fem tiårene. Dagens saksresymé avslører den ekstreme og regressive strategien, ikke bare for denne loven, men for skredet av abortforbud og -restriksjoner som er blitt vedtatt landet over, sier leder for CRR, Nancy Northup torsdag.

JUSTIS: Mississippis justisminister Lynn Finch, president Donald Trump og justisminister William Barr i et møte med republikanske justisministre om sosiale medie-selskaper i september 2020. Foto: Evan Vucci / AP

Allerede i 2019 hadde en rekke delstater i USA innført over 400 innskrenkninger av abortloven de foregående årene.

– Problemet rent juridisk er at retten til privatliv og retten til abort aldri har vært skrevet inn i grunnloven. Høyesterett tolket bare grunnloven slik i Roe mot Wade. Så den har alltid vært kontroversiell, også i de juridiske fagmiljøene og ikke bare på amerikansk høyreside, sa USA-ekspert Sofie Høgestøl til VG i mai.

USAs høyesterett består i dag av ni dommere. Seks av disse regnes som konservative. Trump utnevnte før Coney Barret høyesterettsdommerne Neil M. Gorsuch og Brett M. Kavanaugh.