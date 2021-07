forrige

















ØDELEGGELSER: Tettstedet Insul i distriktet Ahrweiler i Rheinland-Pfalz har blitt hardt rammet av styrtregn og flom.

1300 savnet etter flom i Tyskland: − Folk er knust

INSUL (VG) – Jeg hadde vann opp til midjen i gaten her, forteller Claudia Schmitten. 1300 mennesker er savnet i det sørvestlige Tyskland etter styrtregn og flom.

Et belegg av tørket gjørme har lagt seg over gatene i det lille tyske tettstedet Insul. Det siste døgnet har vært et mareritt for de omkring 500 innbyggerne.

Alle kjenner alle i byen VG har dratt til.

Sammen med nabotettstedet Schuld, er Insul blant de hardest rammede områdene.

Strømmen har gått. De har ikke vann i springen, internett eller mobildekning.

– En katastrofe, sier Claudia Schmitten.

Hun har bodd i Insul i 27 år. Men aldri opplevd noe lignende.

– Folk er knust, sier hun.

Mange av dem som bor her er født her og har bodd her i flere tiår. Claudia tror alle i Insul har klart seg.

Hun viser frem armen. Hun får frysninger av å snakke om det siste døgnet.

Minst 67 mennesker har mistet livet som følge av uværet som har rammet Mellom-Europa hardt: 59 er bekreftet døde i Tyskland og åtte personer er omkommet i Belgia.

Sent torsdag kveld melder tyske medier at 1300 mennesker er savnet i distriktet Ahrweilern.

FLOMRAMMET: Claudia Schmitten snakker med redningsmannskaper i Insul i Tyskland. Foto: Naina Helén Jåma / VG

«Bilene har svømt i gatene»

Det er høy aktivitet i tettstedet. Men det er stille. De fleste er klissvåte og dekket i gjørme.

Gravemaskiner kjører rundt med ødelagte biler. Folk fra nabobygdene har strømmer til for å hjelpe.

– Jeg hadde vann opp til midjen her i gaten. Vi har ikke fått mye søvn, sier hun.

«Bilene har svømt i gatene», forteller innbyggerne.

Nærmere elven har husveggene spor av en vannstand på godt over en meter.

Broen som knyttet innbyggerne på hver sin side av elven sammen, er nå del i to. Det er blitt et samlingspunkt for dem som vil se på ødeleggelsene sammen, uten å si ett ord. Og for barna, som gjerne vil vise den ødelagte broen.

VG I INSUL: Yasmin Sfrintzeris og Naina Helén Jåma. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Rekordhøy vannstand

De sørvestlige delene av Tyskland har siden onsdag vært rammet av ekstreme nedbørsmengder og flom. I deler av Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet, som tyske meteorologer har kalt Bernd.

Vannstanden i elven Ruhr i Nordrhein-Westfalen er nå rekordhøy.

I byen Hattingen i den flomrammede delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland er det registrert 1.450 kubikkmeter vann per sekund torsdag ettermiddag, omtrent 20 ganger mer enn det normale gjennomsnittet.

I byen Wetter nådde vannstanden 7,21 meter, noe som er ny rekord. Det er også satt ny rekord i Hattingen. Mange veier i området er ufremkommelige som følge av flommen og ødeleggelsene er store.

Et aldershjem i Muelheim er evakuert, mens innbyggere oppfordres til å koke drikkevann etter at vannfiltreringsanlegget i regionen er skadet.

Området har ikke hatt sammenlignbar flom siden 1960.

OVERSVØMT: En kvinne forsøker å komme seg gjennom en oversvømt gate i byen Liège i Belgia.

Evakuerer byer i Nederland og Belgia

Også deler Frankrike og deler av Nederland har fått kjenne det kraftig regnværet, og i Sveits settes det opp barrierer for å kontrollere vannstanden i elver og innsjøer. I hovedstaden Bern har innbyggerne blitt bedt om å flytte biler til høyereliggende områder og verdisaker til høytliggende etasjer.

Torsdag kveld evakueres rundt 10.000 innbyggere i byen Maastrich på grunn av ekstrem flomfare. I tillegg blir flere bydeler i Limburg-provinsen evakuert.

I Belgia gikk elven Vesdre gikk over sine bredder og sendte fossende vannmasser gjennom gatene i den lille byen Pepinster like ved Liège. Flere hus har kollapset.

I grensebyen Liège med 200.000 innbyggere har myndighetene evakuert store deler av sentrum og flere nabolag langs elven Meuse på grunn av flommen. Alle som har mulighet er bedt om evakuere ettersom vannstanden i elven, som er en av de større vassdragene nordvest i Europa, er ventet å stige med halvannen meter.