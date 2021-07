KONTROVERSIELL: Katie Hopkins er blant annet kastet ut av Twitter for gjentatte brudd på reglene om hatefulle ytringer. Foto: Danny Lawson / PA Wire

Katie Hopins kastes ut av Australia etter «coronaspøk»

Den kontroversielle ytre høyre-kommentatoren deporteres fra Australia og droppes fra «Big Brother Australia» etter at hun skrøt av å blåse i karantenereglene.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Britiske Katie Hopkins er kjent for sine videoytringer der hun går hardt ut mot islam og innvandring.

Før helgen kom hun til Sydney for å delta i kjendisversjonen av «Big Brother» i Australia, men delte i helgen en video på sin Instagram der hun gjentok påstanden om at lockdown er «den største bløffen i historien».

I en annen video, som nå er slettet, skriver australske medier at hun spøkte med at hun lå og ventet på at hotellpersonalet skulle levere mat til rommet, så hun kunne åpne døren naken og uten munnbind for å «skremme skiten av dem». Hun har også delt flere andre videoer der hun gjør narr av smitteverntiltak.

REALITY-KJENDIS: Katie Hopkins da hun kom ut av «Big Brother»-huset i Storbritannia i 2015. Foto: Ian West / PA Wire

Både politikere og australske borgere som ikke får reise inn i landet på grunn av nedstengningen reagerte på uttalelsene og på at Hopkins får reise inn for å delta i et TV-program.

12 millioner australiere er i lockdown i New South Wales og Victoria, ifølge The Age.

Innenriksminister Karen Andrews fortalte mandag «ABC News Breakfast» at Hopkins ville bli deportert. ABC skriver at det vil skje samme ettermiddag.

– Jeg synes det var skamfullt at hun skrøt av å bryte karantenereglene. Det var bare skremmende. Det var et slag i ansiktet for alle australiere som nå befinner seg i lockdown og det er uakseptabel oppførsel, sa ministeren

Hun opplyste at Hopkins’ visum, som ble innvilget av delstaten New South Wales på økonomisk bakgrunn, var kansellert.

Helseminister i NSW, Brad Hazzard, forsvarer at de gir visum til store TV- og filmprosjekter for å stimulere økonomien, så lenge det ikke går på bekostning av australiere som får reise hjem til landet.

Han tok samtidig avstand fra Hopkins’ uttalelser.

– Det at hun tror at tiltakene vi har satt i gang for å holde samfunnet vårt trygt kan trues med så barnslig og idiotisk oppførsel er forbløffende, sier helseministeren til ABC.

Også TV-nettverket Seven Network tar avstand fra Hopkins’ uttalelser og oppgir at hun ikke er en del av programmet lenger.

«Seven og Endemol Shine fordømmer på det sterkeste hennes uansvarlige og ubetenksomme kommentarer fra hotell-karantenen.» sier de i en uttalelse.

Ifølge BBC har ikke Hopkins selv kommentert deportasjonene, men har sagt at hun tullet i uttalelsene om karantenen.

I Norge er Hopkins også kjent for å ha laget en video fra moskeen mellom Grønland og Tøyen der hun sa det var det var få nordmenn å se og lite politi øst i byen. I den samme videoen ser man en blond kvinne jogge forbi, og den er spilt inn like ved politihuset på Grønland. Flere norske politikere og Twitter-brukere svarte henne med at påstandene i videoen var feil og misvisende.

Hun ble rikskjendis i Storbritannia etter å ha deltatt på «Celebrity Big Brother» i 2015. I 2017 fikk hun sparken fra radiostasjonen LBC etter å, i etterkant av terrorangrepet i Manchester, ha snakket om «final solution», altså folkemord.

I 2020 ble hun kastet ut fra Twitter etter gjentatte brudd på deres regelverk mot hatefulle ytringer.