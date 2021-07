RØDT, HVITT OG BLÅTT: Kartet viser hvor mange prosent av befolkningen i hver delstat som har mottatt minst én vaksinedose. Delstater som har vaksinert over 50 prosent av befolkningen er farget i blått, og delstater der færre enn halvparten er vaksinert er farget i rødt. Foto: VG

Vaksinespørsmålet som splitter USA

Til tross for at de fleste amerikanere har fått sin første dose av coronavaksinen, er det flere delstater som henger etter.

Av Henrik Røyne

– I dag er vi nærmere enn noensinne å erklære uavhengighet fra et dødelig virus, sa en selvsikker president Biden under en tale til det amerikanske folket 4. juli.

Han kom samtidig med en innstendig bønn til befolkningen om å vaksinere seg fortest mulig, dersom de ikke allerede hadde gjort det.

I midten av april satte USA i gjennomsnitt over tre millioner vaksinedoser om dagen, ifølge en oversikt hos the New York Times.

Siden den gang har derimot hastigheten på det amerikanske vaksinasjonsprogrammet sakket ut, og de setter nå i gjennomsnitt rundt 600.000 doser i døgnet.

Misforhold

54,5 prosent av amerikanerne har tatt det første stikket, men forskjellene mellom delstatene er store. I både Mississippi og Louisiana er tallet lavere enn 40 prosent.

Noe av det de sistnevnte delstatene har til felles er at de stemte i stort flertall på Trump under presidentvalget i 2020.

Dersom du ser på ser på kartet øverst i artikkelen, minner det deg kanskje om en annen oversikt:

PRESIDENTVALGET: Kartet viser hvilken presidentkandidat som fikk valgmannsstemmene i de ulike delstatene under valget i 2020. De blå delstatene gikk til nåværende president Biden, og de røde gikk til Trump. Foto: VG

Christopher Michael Cillizza, politisk kommentator i CNN, er en av dem som trekker frem at kartet over vaksinefremgangen i USA ligner påfallende mye på valgresultatet.

– Uansett hvilken del av pandemien vi snakker om, så virker det som partitilhørighet, ikke forskning, er en dominant faktor, bemerker han.

En nylig spørreundersøkelse fra Washington Post og ABC News støtter denne påstanden, ettersom den tyder på at dobbelt så mange demokratiske velgere har vaksinert seg i forhold til republikanere.

Ifølge den samme undersøkelsen svarer litt under en tredjedel av amerikanere at de ikke kommer til å ta vaksinen, noe som kan bli en utfordring for Bidens mål om å vaksinere minst 70 prosent av befolkningen.

Her kan du se en tidslinje over vaksineringen i USA:

Delt samfunn

– Det er ingenting i USA som er apolitisk lenger, det er det som er det store problemet, sier professor på NTNU, Jennifer Leigh Bailey, til VG.

Hun mener pandemien kom på et allerede betent tidspunkt i amerikansk politikk, og at vaksinestatistikken er symptomatisk på noe man har sett i landet over lengre tid.

– Det er ikke et samlet samfunn lenger, det er heller kanskje to eller flere samfunn. Det finnes ingen institusjoner nå som både republikanerne og demokratene stoler på. Det er en veldig farlig situasjon, sier professoren.

POLARISERT: Professor Jennifer Leigh Bailey mener polariseringen i det amerikanske samfunnet kan være til hinder for vaksinasjonsprogrammet. Foto: Therese Lee Støver / NTNU

Hun tror mange av republikanerne vegrer seg for å støtte vaksinene nettopp fordi Biden har satt det høyt oppe på dagsordenen.

På den andre siden trekker hun frem at det også er andre grupper som i større grad er vaksineskeptiske, blant annet minoriteter.

– Vi overser ofte at det er mange afrikansk-amerikanere som også nøler med å bli vaksinert. Det er en del av demokrat-koalisjonen som også har slike holdninger, og som ikke stoler på myndighetene, sier Bailey.

Kun ni prosent av den svarte befolkningen i USA er vaksinert, ifølge tall fra CNN. Andre minoriteter har også proporsjonalt lave vaksinasjonsrater.

VG har tidligere skrevet om hvordan amerikanske myndigheter fra 30-tallet og helt frem til 70-tallet rekrutterte svarte menn over 25 år med syfilis til eksperimentelle medisinske studier. Studien er en av USAs aller mørkeste historier innen medisinsk forskning – og oppgis også som grunn for at enkelte svarte er skeptiske til vaksinering.

FÆRRE VAKSINERTE: Den svarte befolkningen i USA utgjør kun ni prosent av dem som er vaksinert, ifølge tall fra CNN. Foto: EMILY ELCONIN / REUTERS

Professor Bailey tror ekspresidenten Trump, som selv er vaksinert, fremdeles har et hold over den republikanske velgerstanden, selv om han fremdeles er utestengt fra blant annet Facebook og Twitter.

– Tilliten til myndighetene har vært lav en stund, men det ble verre under Trump-administrasjonen. Han snakket til offentligheten om «deep state» og hjernevasking, og var samtidig en stor myndighet for mange som følte seg marginalisert, sier hun.

– Det er mange på venstresiden som liker å si at han mister innflytelsen, men det er egentlig et åpent spørsmål fremdeles, legger hun til.