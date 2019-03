DRAMATISK: Slik så det ut under Foal Eagle-øvelsen i 2017. Foto: JUNG YEON-JE / AFP

USA og Sør-Korea trapper ned militærøvelser

Avgjørelsen kommer kort tid etter toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un.

Flere amerikanske medier, blant annet New York Times og CNN, skriver at de to store militærøvelsene til USA og Sør-Korea – Foal Eagle og Key Resolve – blir kraftig trappet ned.

Ifølge anonyme tjenestemenn blir de imidlertid erstattet av mindre øvelser.

Avgjørelsen kommer kort tid etter at toppmøtet i Vietnam mellom Donald Trump og Kim Jong-un endte uten en felles uttalelse, ifølge kildene. De to lederne sa likevel at de er innstilt på å fortsette dialogen.

Foal Egale er den største av militærøvelsene som holdes jevnlig av USA og Sør-Korea. I tidligere år har 200.000 sørkoreanske og rundt 30.000 amerikanske soldater deltatt. Øvelsen skaper alltid stor misnøye i det nordkoreanske regimet, som ser på den som en forberedelse til å invadere Nord-Korea.

Øvelsen overlapper delvis med øvelsen Key Resolve, og de skulle begge etter planen holdes til våren.

Slik så det ut under fellesøvelsen i 2017:

Etter det første toppmøtet mellom Trump og Kim i fjor, har USA og Sør-Korea trappet ned og kuttet flere øvelser, og amerikanske bombefly flyr ikke lenger over Sør-Korea.

Samtidig har den amerikanske presidenten utelukket å trekke tilbake landets 28.500 soldater som er stasjonert i Sør-Korea. Den amerikanske tilstedeværelsen er ment å beskytte sørkoreanerne mot naboene i nord, som invaderte landet og utløste Koreakrigen i 1950. Krigen varte i tre år og er fortsatt ikke formelt avsluttet. Det ble inngått våpenhvile, men ikke sluttet fred i 1953.