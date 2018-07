PROTEST I SEOUL: 500 asylsøkere på øya Jeju skapte store protester i Seoul 30. juni. Demonstranter holdt opp plakater med påskriften «Fake refugees» om asylsøkerne fra en av verdens verste kriser. Foto: ED JONES / AFP

Kraftige protester mot jemenittiske asylsøkere i Sør-Korea

Publisert: 09.07.18 15:28

552 flyktninger fra den blodige konflikten i Jemen har kommet til den sørkoreanske øya Jeju. Dette liker befolkningen på øya dårlig.

Mer enn en halv million av den koreanske befolkningen på 51 millioner har vist sin motstand i en underskriftskampanje. De krever at president Moon Jae-in avslår alle søknader om asyl.

I etterkant har justisdepartementet uttalt at Sør-Korea vil innføre strengere lovgivning vedrørende flyktninger, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Sør-Korea fjernet fra første juni Jemen fra listen over land som kan entre landet uten visum. Fra januar til mai kom det 552 asylsøkere fra Jemen til den sørkoreanske øya Jeju.

–Sør-Korea har et internasjonalt ansvar å beskytte flyktninger siden de har undertegnet FNs flyktningkonvensjon fra 1951. Samtidig vil vi prøve å finne måter for å roe ned den allmenne bekymringen for tryggheten (angående tilstrømmingen av asylsøkere), sier justisviseminister Kim Oh-soo til The Korean Herald.

– Fake refugees, go home

Lørdag 30. juni ble det arrangert en demonstrasjon mot flyktninger i hovedstaden Seoul. Bilder viser flere plakater med slagord som «Fake refugees, go home».

Krigen i Jemen er karakterisert som verdens verste humanitære krise av FN. Konflikten har kostet minst 10.000 sivile liv, ifølge FN .

Flyktninger en gang selv

Ifølge tall fra regjeringen i Sør-Korea bor det over 7 millioner koreanere utenfor landets grenser. Under og etter Koreakrigen flyktet og emigrerte mange koreanere til andre land, blant annet til Midtøsten.

På 70-tallet var Midtøsten en populær destinasjon for koreanske emigranter, og 1,1 millioner koreanere dro til forskjellige land i Midtøsten for å arbeide, ifølge boken «Korean migrant workers to the Middle East» skrevet Seok Hyun-ho.

Nå er Sør-Korea et av verdens mest velutviklede land, men tok kun imot 27 av 7 495 asylsøkere i 2016, ifølge tall fra World Data .

Viser til Sverige og Tyskland som skrekkeksempler

«Se på Sverige og Tyskland», uttaler Jina Heo, som er fra øya Jeju, til Financial Times.

– De landene som har tatt inn flyktninger har opplevd forferdelige lovbrudd. Jeg er bekymret for at noe sånt kan skje i våre nabolag, sier hun og peker på vanskelighetene Europa har hatt med flyktninger.