Flere briter søker statsborgerskap i utlandet etter folkeavstemningen som førte til at David Cameron gikk av og Theresa May ble ny statsminister i Storbritannia. Foto: JOHN THYS / AFP

Tusenvis av briter søker statsborgerskap i EU

Live Vedeler Nilsen

Publisert: 30.06.18 22:27

Etter Brexit-avgjørelsen har flere tusen briter søkt om statsborgerskap i blant annet Tyskland og Frankrike.

Fredag 29. mars 2019 er datoen Storbritannia etter planen skal forlate EU . Avgjørelsen, som ble vedtatt gjennom folkeavstemning, har ført til at flere tusen briter nå søker statsborgerskap i utlandet.

Det skriver BBC.

Tyskland ligger på topplisten over land britene foretrekker. Både Frankrike og Belgia er også populære.

En av britene som nå er tysk statsborger er Paul Petty fra Bath. Han forteller til at han gjerne vil fortsette å være en del av EU.

– Jeg føler at Europa er i ferd med å falle fra hverandre for øyeblikket, sier han til BBC.

Petty har nå fått tysk pass, og er nå både tysk og britisk statsborger.

I 2017 byttet 12,994 briter statsborgerskap til et av de 17 andre medlemslandene. Til sammenlikning var det 5025 som byttet statsborgerskap i 2016, og kun 1800 i 2015.

Både Danmark og Sverige er på listen over land britene vil ha statsborgerskap i. 1203 personer søkte i Sverige i 2017, mens 124 søkte i Danmark.

Kan bli vanskeligere etter Brexit

Å fortsatt være en del av EU innebærer flere fordeler for dem som nå har to pass: De har fortsatt rett til å bo, jobbe og reise i alle EUs medlemsland.

Det vil fortsatt være mulig å få medlemskap i EU-land etter at Storbritannia forlater unionen, men i noen land kan det bli vanskeligere. I Tyskland er det for eksempel bare lov med dobbelt statsborgerskap så lenge det andre landet også er et EU-land.

Det er imidlertid ikke alle briter som har mulighet til å søke om statsborgerskap i andre EU-land. Kriteriene varierer fra land til land, og er ofte knyttet til familierelasjoner.

Flere søker også britisk pass

Undersøkelser gjort av The Financial Times i 2017 tyder på at fenomenet ikke bare går én vei: Flere innbyggere i andre EU-land velger nå å søke om britisk pass.

Antallet som søker britisk pass fra utenfor Storbritannia har økt med over en tredjedel siden 2017.

Tidligere i år annonserte Home Office at EU-borgere som ville flytte til Storbritannia i løpet av overgangsperioden før Brexit, skal få lov til å bo i landet. Dette til tross for tidligere lovnader fra statsminister Theresa May om at rettighetene til denne gruppen måtte bli «annerledes», siden de vet at de kom til et Storbritannia som var på vei ut av EU.