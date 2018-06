DAGEN DERPÅ: En rotte kom seg ikke levende fra pengefesten. Foto: AFP

Tok rotta på bankautomat: Ødela tusenvis av sedler

NTB

Publisert: 21.06.18 21:09 Oppdatert: 21.06.18 21:25

UTENRIKS 2018-06-21T19:09:13Z

En bankautomat i Assam i India ble torsdag ranet av rotter. Sedler til en verdi av 1,2 millioner rupier ble mer eller mindre fortært.

Kuppet ble oppdaget etter at flere kunder klaget over manglende utbetaling fra automaten. Ansatte i banken fant et forspist og omkommet medlem av gjengen inne blant de maltrakterte sedlene.

Slik så automaten ut etter rottenes herjinger:

Politiet opplyser at de ikke har indikasjon på at noe annet kriminelt har tilstøtt automaten. En talsmann for politiet i Tinkusia-distriktet i det nordøstlige Assam sier at banden trolig kom seg inn gjennom en trang kabelåpning.

Rottene tok for seg av sedler som til sammen utgjorde 1,2 millioner rupier, tilsvarende 144.000 kroner.