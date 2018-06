DYRE VANER: Den israelske statsministerens kone Sara Netanyahu er tiltalt for å ha bestilt dyre catering-måltider på skattebetalernes regning, til tross for at det er fast ansatt kokk i statsministerboligen. Foto: François Mori / TT NYHETSBYRÅN

Israels førstedame tiltalt for bedrageri

Publisert: 21.06.18 15:59

Sara Netanyahu, gift med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, er tiltalt for bedrageri og misbruk av sin stilling.

– Statsadvokaten i Jerusalem tok for kort tid siden ut tiltale mot statsministerens ektefelle, heter det i en kunngjøring fra det israelske justisdepartementet torsdag ettermiddag.

Førstedamen er blant annet mistenkt for å ha bestilt private måltider fra flere luksusrestauranter for nærmere 800.000 kroner. Deretter har hun latt staten betale regningen, til tross for at det på dette tidspunktet var ansatt en egen kokk i statsministerboligen, skriver Ynet.

Etterforskning

Konfrontert med dette hevdet hun at kokken ikke var til stede, noe politiets etterforskning skal ha avdekket var galt, melder NTB.

Politiet har i over ett år etterforsket ekteparet for korrupsjon og konkluderte i midten av februar med at den israelske statsministeren bør tiltales for korrupsjon og økonomisk utroskap.

Ifølge politiet har Netanyahu og hans familie blant annet tatt imot bestikkelser til en verdi av over 2,2 millioner kroner fra Hollywood-produsenten Arnon Milchan og den styrtrike australieren James Packer.

Korrupsjonssak

Benjamin og Sara Netanyahu mistenkes også for å være involvert i en korrupsjonssak som er under opprulling rundt den israelske telegiganten Bezeq. To nære medarbeidere av Netanyahu ble pågrepet i februar, anklaget for å ha gitt Bezeq forretningsmessige fordeler til en verdi av flere hundre millioner kroner. Dette skal ha skjedd mot løfte om positiv omtale av Netanyahu på den Bezeq-eide nettavisen Walla.

Netanyahus mangeårige medierådgiver Nir Hefetz ble i tillegg tiltalt for forsøk på å bestikke en dommer for å få ham til å droppe korrupsjonssaken mot Sara Netanyahu. I begynnelsen av mars ble det kjent at Hefetz hadde inngått en avtale med påtalemyndigheten.

Det israelske statsministerparet har også tidligere blitt kritisert for sin ekstravagante bruk av skattebetalernes penger. I forbindelse med et offisielt besøk i USA i 2015 skal regningen ha endt på over 4,5 millioner kroner. I en rapport som Statsministerens kontor lenge forsøkte å hemmeligstemple, kommer det frem at førstedamen brukte over 13.000 kroner på å stelle håret under besøket. I tillegg skal Netanyahu ha beordret ommøblering av hotellsuiten sin i New York for 167.000 kroner.

Netanyahu nekter i likhet med kona for å ha gjort noe galt og hevder at han er utsatt for en politisk heksejakt