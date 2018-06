VARTET OPP: Her feirer Koko sin 30-årsdag i California i 2001. Foto: RON COHN / GORILLA FOUNDATION

Kjendisgorilla er død

NTB

Publisert: 21.06.18 22:52

Gorillaen Koko er kjent fra tallrike TV-show og bøker for sin beherskelse av tegnspråk. Nå er hun død, 46 år gammel.

Koko ble født 4. juli 1971 i San Francisco Zoo. Hun viste seg å ha et helt spesielt forhold til tegnspråk og lærte seg over 1000 ord fra dyrepsykolog Penny Patterson. Koko fikk sin første undervisning i tegnspråk allerede året etter hun var født.

Koko har vært brukt i tallrike dokumentarer og har to ganger prydet forsiden til National Geographic. Den første gangen var i 1978, et bilde som Koko tok av selv seg i et speil.

– Hennes betydning har vært grunnleggende, og det hun har lært oss om gorillaenes emosjonelle evner og deres oppfatning av verden, vil fortsatt ha betydning. Koko har som ambassadør for gorillaene berørt millioner av mennesker. Hun har vært et ikon for kommunikasjonen mellom arter, sier The Gorilla Foundation.

