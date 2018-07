Stoltenberg uklar om nye NATO-mål

Publisert: 12.07.18 15:14 Oppdatert: 12.07.18 17:32

UTENRIKS 2018-07-12T13:14:14Z

Stoltenberg kunne ikke bekrefte at NATO-landene har blitt enig om å bruke fire prosent av BNP på forsvar, som signalisert av Trump tidligere i dag.

Generalsekretær i NATO , Jens Stoltenberg , fulgte opp seansen til Trump med en egen pressekonferanse i forbindelse med NATO-toppmøtet.

– Konklusjonen fra dette toppmøtet er felles støtte for NATO og behovet for å investere mer i forsvar, og det raskt. Landene ble enige om at vi må levere på våre forsvarsforpliktelser, sa Stoltenberg på pressekonferansen etter toppmøtet i Brussel.

I et intervju dagen før toppmøtet var Stoltenberg klar på at han var glad for at Trump ga uttrykt for at medlemslandene skulle bruke mer på forsvar.

– Trump har vist at han sterkt forpliktet til NATO, sier Stoltenberg.

Bare fem av de 29 NATO-landene har innfridd forpliktelsene om å bruke minst to prosent av BNP på forsvar.

Uklart om fireprosentmål

Trump fortalte under pressekonferansen at han var klar på at de andre NATO-landene møtte øke forsvarsbudsjettene til betydelig mer enn to prosent av BNP. Dette ble ikke bekreftet som noe nytt mål av Stoltenberg, etter spørsmål fra salen.

– Vi hadde et bra møte, ikke fordi vi hadde et klart manus for møtet, men fordi vi hadde åpne diskusjoner. Vi kom til flere konklusjoner, vi gjorde viktige avgjørelser og vi viser at NATO leverer. Møtet leverte på å skape forståelse av at vi er avhengig av hverandre, at vi er sterkere sammen og at vi må fordele de økonomiske byrdene med forsvar, sa Stoltenberg.

Stoltenberg viste til at NATO-landene i fjor ble enig om å ha nasjonale planer for opprusting av de nasjonale forsvarene, etter initiativ fra Trump.

– De nasjonale planene kraftig verktøy for å sikre at vi leverer på forsvarsforpliktelsene.

Avviser nye forsvarsforpliktelser

Frankrikes president Emmanuel Macron avviser at NATO-landene har blitt enige om å øke pengebruken utover to prosent, melder nyhetsbyrået AP.

– Jeg vet ikke om det er et godt mål, sier Macron på en pressekonferanse.

Han understreket at to prosent innen 2024 var alt de var blitt enige om – og at Trump aldri truet med å trekke USA ut av NATO.