Stoltenberg legger press på Norges forsvarssatsing

NATO-sjef Jens Stoltenberg avviser statsminister Erna Solbergs forklaring om at vekst i økonomien gjør det vanskeligere å nå NATOs felles mål om å bruke to prosent av BNP til forsvar.

For virkelig å gni inn budskapet, på en pressekonferanse i statsministerboligen med Erna Solberg (H) ved siden av seg, slo Stoltenberg fast:

– Alle NATO-landene som grenser mot Russland – med unntak av Norge – vil nå NATOs felles toprosentmål i 2018, sa Stoltenberg.

Solberg-regjeringen har valgt å fastholde Forsvarets langtidsplan fra 2016, og mener at den er ambisiøs nok til å tilfredsstille kravet som NATO-landene påla seg selv i 2014: At man skal stoppe kutt, og så gradvis bevege seg mot to-prosent målet over 10 år.

– Det er viktig å sørge for at forsvarsbevilgningene øker. Vi øker med åtte milliarder i året, mer enn det opprinnelig vedtatte, sa Erna Solberg på pressekonferansen.

Solberg viser til vekst

Solberg har også vist til at Norge ligger godt over delmålet om å bruke mer enn 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer.

Mandag ettermiddag viste hun til at veksten i norsk økonomi øker mer enn forutsatt, og at dette også er en del av forklaringen.

– Det kan ikke være slik at vekst eller ikke kan være avgjørende, svarte Stoltenberg.

– Mer å fordele

– Vekst betyr også at det blir mer penger til de 98 prosentene som ikke brukes på forsvar. Vekst er ingen ulempe, det gir tvert imot mer å fordele, sa Stoltenberg.

Også på Atlanterhavskomiteens store seminar mandag morgen sa Stoltenberg at Norges satsing på forsvar er bra, men la til at det tross alt bare er en begynnelse på veien mot toprosentmålet.

I neste uke skal NATOs forsvarsministere møtes i Brussel, og for første gang skal alle ha rapportert om veien til toprosentmålet. Ifølge Dagens Næringsliv er Norge i selskap med en gruppe land som ikke kan legge fram konkrete planer som lander på toprosentmålet i 2024.