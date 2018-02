NYE PROTESTER: I kjølevannet av demonstasjonene mot regimet rundt nyttår, protesterer kvinner mot hijab-loven. Bildet viser en kvinnelig student i en sky av tåregass ved Universitetet i Teheran i romjulen 2017. Foto: TT / NTB Scanpix

29 kvinner arrestert i hijab-protester i Iran

Publisert: 02.02.18 15:03

UTENRIKS 2018-02-02T14:03:33Z

En ny bølge med protester sprer seg i landet: Kvinner i Iran tar av seg hodesjalet på offentlige steder i demonstrasjon mot loven.

Politiet i Teheran har arrestert 29 kvinner i forbindelse med protestene mot landets lov om at kvinner må dekke seg til fra topp til tå i offentligheten, melder The Guardian.

Opprøret har spredd seg utover landet etter at Vida Mohaved (31), som ble arrestert i desember etter at hun tok av seg hijaben under demonstrasjonene mot regimet, ble løslatt på søndag.

Mohaved stilte seg opp på en strøm-boks og viftet med hijaben på en pinne, mens de lange, mørke lokkene hennes kom til syne.

– Budskapet hennes er klart

Handlingen hennes har skapt en bevegelse hvor unge iranere viser sin misnøye over mangelen på sosiale og politiske friheter. I gatene - og på sosiale medier - viser mange kvinner Movahed solidaritet ved å stå på opphøyde steder og vifte med hodesjalet.

Postene på sosiale medier har brukt emneknaggen «The girls of Revolution Street», som er en hyllest til den 31 årige kvinnen.

Loven som fører til at kvinner må gå med hodesjal ble vedtatt under den islamske revolusjonen i 1979.

Menneskerettighetadvokaten Nasrin Sotoudeh forteller at Movaheds budskap er tydelig:

– Budskapet hennes er klart, jenter og kvinner er lei av å bli tvunget til å gå med hijab. La kvinner selv bestemme over sin egen kropp, sier hun ifølge The Guardian i forbindelse med Movaheds løslatelse.

Startet under demonstasjonene mot regimet

Protestene mot hijab-påbudet har kommet i kjølvannet av demonstrasjonene som spredde seg i hele landet rundt nyttår.

28. desember 2017 tok folk til gatene for å protestere mot stigende priser og høy arbeidsledighet. Det tok ikke lang tid før protestene vendte seg direkte mot regimet, både mot president Hassan Rouhani og Irans religiøse leder.

Resultatet ble de største demonstrasjonene Iran har sett siden Den grønne bevegelsen i 2009. Minst 21 personer ble drept, og tusenvis arrestert i forbindelse med opprøret.