Orkanofre kan bli kastet på gaten rett før fødselen

Publisert: 07.03.18 22:27 Oppdatert: 07.03.18 22:59

UTENRIKS 2018-03-07T21:27:34Z

NEW YORK (VG) Fem måneder etter at orkanen Maria ødela huset deres i Puerto Rico, sitter høygravide Yanitza Cruz (28) og datteren Janesty (5) på et hotellrom og frykter for fremtiden.

Foreløpig har FEMA (Federal Emergency Management Agency) sagt at de kan bo på hotellrommet i New York til 20. mars, ti dager før Yanitza har termin.

Etter det risikerer de å bli kastet på gaten. Å reise tilbake til fjellandsbyen Orocovis sør-vest for hovedstaden San Juan i Puerto Rico er ikke et alternativ:

Orocovis har ikke elektrisitet. Det er knapt rent vann i byen. Ingen skoler er åpne. Det er ikke mulig å få tak i mat - nesten et halvt år etter orkanen.

– Jeg vet ikke hva vi skal gjøre hvis ikke vi får bo på dette hotellet etter 20. mars. Det er en slitsom situasjon å være i, med tanke på babyen, sier Yanitza med et tappert smil.

Hun har invitert VG inn på hotellrommet, hvor datteren Janesty til og med har sitt eget soverom. De har også et lite tekjøkken.

Før de kom til Springhill Suites Hotel i Northern Boulevard i Queens, bodde de på et senter for hjemløse i tre måneder.

Ifølge myndighetene er 4000 familier fra Puerto Rico spredt i 40 amerikanske delstater under FEMAs vinger. I tillegg har flere hundre tusen forlatt Puerto Rico på eget initiativ.

Mange av dem har bosatt seg i Florida. De ga opp Puerto Rico etter at kategori 5-orkanen Maria herjet med den karibiske øyen med 3,4 millioner amerikanske statsborgere i september i fjor.

– Vi snakker innimellom med våre gamle venner og naboer, hvis de får telefon- eller internettdekning. Byen vår har ennå ikke elektrisitet. Skolen er åpen bare halve dagen. Mange går ikke engang på skolen, fordi barna ikke har klær å ha på seg. Matbutikkene er også stengt. Folk der har heller ikke rent vann, forteller Yanitza Cruz.

Selv hadde hun og ektemannen spart opp litt penger. Etter 16 dager uten mat, vann eller elektrisitet, fikk de 500 dollar i støtte av FEMA, og litt hjelp fra den lokale kirken, til å kjøpe seg flybilletter.

De valgte New York fordi de hørte at guvernør Andrew Cuomo (D) ville hjelpe orkanofrene.

– Det var et mirakel at vi hadde litt penger. På det tidspunktet var jeg tre måneder på vei. Graviditeten hadde vært problematisk fra første dag. Og nå var det ingen medisinsk hjelp å få. Vi måtte bare flykte, sier hun.

På sengen sitter datteren og leker. De har bodd på dette hotellrommet i en måned. FEMA ville opprinnelig bare betale frem til 14. februar, men to døgn før de skulle på gaten, ringte det i Yanitzas telefon.

– Det var en automatisk telefonbeskjed fra FEMA om at fristen var utvidet til 20. mars. Før det hadde vi hatt noen virkelig frustrerende dager. Hjerterytmen til babyen hadde gått opp på grunn av alt stresset, forklarer Yanitza med bekymret mine.

– FEMA kommuniserer overhodet ikke med oss. Det er umulig å få noe informasjon. Nå håper vi bare på det beste. Men vi er positive, sier Yanitza.

Hun er nemlig opptatt av at hun ikke skal sutre. Hun viser også frem en haug med bleier, våtservietter, babyklær og leker. Alt er gaver fra ulike institusjoner og privatpersoner.

Offentlige kontorer og sykehus har hjulpet med alt familien trenger, spesielt i forbindelse med graviditeten.

Og ikke minst Puerto Rican Family Institute på Manhattan, hvor en av de frivillige på lageret bladde opp 400 dollar av egen lommebok for å kjøpe vinterjakker til familien.

Så mye hjelp har de fått at de nesten har dårlig samvittighet.

– Det er tøft for oss å se hvor dårlig det går med dem er igjen i Puerto Rico, når vi selv har fått så mye hjelp i New York. Vi lider med dem, sier Yanitza.

Fakta Puerto Rico 45 prosent av befolkningen i Puerto Rico levde under fattigdomsgrensen før orkansesongen sist høst, noe som gjør innbyggerne fattigere i gjennomsnitt enn i noen annen delstat i USA. Puerto Rico er en del av USA, men regnes ikke som en egen delstat.

De kommer ikke til å flytte tilbake til Puerto Rico.

– Vi vil skape en fremtid for familien her i New York. Her kan barna bli hvem og hva de vil. Slik er det ikke i Puerto Rico.